As apostas dos setores de varejo e serviços para o Dia das Mães

A semana do Dia das Mães de 2026, entre 1 e 10 de maio, pode render movimentação de até R$ 5,34 bilhões, segundo a Abrasce. A data também pode registrar alta no fluxo de visitantes e no ticket médio, estimado em R$ 231,84 – alta de 3,2% na comparação anual.

Como as empresas brasileiras estão se preparando para captar uma parcela desses números? Exploramos X exemplos de destaque para descobrir como o Dia das Mães está influenciando o mercado brasileiro.

Espaçolaser aposta na conexão mãe e filha

A Espaçolaser lançou a campanha “Cuidado com você também é presente”, que une conteúdo e condição especial. A marca oferece até 75% de desconto em pacotes ao longo do mês de maio e, no fim de semana do Dia das Mães, disponibiliza 77% OFF em todos os serviços.

Na campanha, apresenta a websérie “Juntas”, que mostra histórias reais de mães e filhas. Entre os relatos, há o de uma especialista do laser que atende a própria mãe, reforçando o cuidado como um legado entre gerações, e destacando como o gesto de presentear pode representar tempo, atenção e bem-estar compartilhados.

Campanha das Casas Bahia inverte os papéis

A Casas Bahia lança sua campanha de Dia das Mães com um filme que aposta na inversão de papéis para traduzir, de forma bem-humorada, o espírito da data.

Na narrativa, são as mães que fazem “birra” dentro da loja e pedem aos filhos aquele presente especial – uma releitura divertida de uma cena comum no dia a dia das famílias.

A campanha conta com a embaixadora da marca, Beatriz Reis, e reúne ofertas de até 60% de desconto, produtos a partir de R$69,00 e outras oportunidades. A ação acontece até 10 de maio.

Shoppings promoções para compras acima de R$ 500

No Tietê Plaza Shopping, a cada R$ 500 em compras, clientes podem trocar as notas fiscais por um kit Vult Cabelos, até 31 de maio. Quem cadastrar as notas pelo aplicativo do shopping ainda recebe cupons em dobro para o sorteio de um carro.

No Grand Plaza Shopping, a cada R$ 500 em compras, clientes poderão trocar as notas por um kit das marcas Vult e Australian Gold - até 10 de maio ou enquanto durarem os estoques - e concorrer a um carro Omoda 5 Luxury.

No Shopping Cidade São Paulo, até 10 de maio, a cada R$ 700 em compras, os consumidores podem trocar as notas por uma bolsa da marca Corello, e ainda ganhar um número da sorte para concorrer a vales-compras de R$ 2 mil para uso na loja da marca no próprio shopping.

KitchenAid sugere que os filhos preparem as festas

Sob o conceito "Seja o melhor anfitrião para quem foi o seu a vida toda", a KitchenAid Brasil encoraja os filhos a prepararem as refeições, permitindo que as mães desfrutem do momento em família sem preocupações.

A marca destaca alguns de seus produtos mais conhecidos, como a Batedeira Artisan e o Liquidificador Pure Power.

A campanha será veiculada nas redes sociais, com participação do squad de embaixadores (Deborah Werneck, Julio Dessoy, Luisa Akemi e Laura Melo).

A KitchenAid também patrocina a Corrida Plié, no Parque do Povo (São Paulo), no Dia das Mães, conectando a celebração na cozinha com bem-estar e força feminina.

MadeiraMadeira facilita presentes para casa

Com a campanha "Presentes para quem transforma a casa em lar", a MadeiraMadeira lança uma ação especial. A marca reuniu condições exclusivas para ajudar na busca pelo presente perfeito: até 11 de maio, o site e o aplicativo da marca irão oferecer R$ 50 off em produtos selecionados, utilizando o cupom DIADASMAES.

A empresa também oferece 30% de cashback e frete grátis, garantindo economia extra em futuras compras na plataforma. A data traz condições especiais também nas lojas físicas, com cupons exclusivos para os clientes que queiram conhecer de perto as linhas mais famosas no e-commerce da marca.

Ashua cria campanha e coleção voltados para o dia a dia

A Ashua, marca curve e plus size da Lojas Renner S.A., lança campanha “O real nos inspira”, que propõe um olhar sensível sobre o cotidiano materno, valorizando os diferentes papéis que compõem essa vivência.

O portfólio da marca apresenta uma coleção inspirada nos universos boho e folk, com peças pensadas para acompanhar a rotina com conforto, informação de moda e versatilidade.

Jaquetas em suede, jeans flare, batas e peças em chiffon com estampa paisley compõem o mix, que aposta em uma paleta de tons invernais, como preto, marrom, burgundy e verde militar.

Renner lança filme sobre a relação mãe e filha

Com o filme “Entrelaços”, a Renner celebra a cumplicidade que atravessa gerações entre mães e filhas. Protagonizada pelas embaixadoras da marca, Sabrina Sato e Taís Araujo, a produção conta com a participação de suas mães, Dona Kika e Dona Mercedes.

O filme é um dos desdobramentos do movimento que deu origem ao videocast Papo de Provador, gravado anteriormente no auditório do MASP, durante o lançamento da campanha de Dia das Mães da marca.

Com a participação de Astrid Fontenelle, o espaço ganhou ares de “backstage da vida real”, dando origem à série temática Guarda-roupa de Mãe.

Os dois primeiros episódios estão disponíveis no YouTube da Renner e trazem histórias reais que conectam moda e legado.

Cacau Show inclui 29 produtos em sua campanha

A Cacau Show aposta na campanha de Dia das Mães 2026 com 29 produtos, incluindo marcas como laCreme, Biscoiteria e Angel. A seleção equilibra acessibilidade e variedade, trazendo bombons, trufas, embalagens decorativas e kits personalizáveis.

Para membros do Cacau Lovers, há benefícios exclusivos até 10 de maio.

SAZÓN cria produto com oferta limitada

SAZÓN aposta no desconto de 25% como principal ação para o Dia das Mães. É contemplada toda a linha de temperos na Loja Ajinomoto. A ação destaca a conexão emocional no preparo das refeições, unindo praticidade e sabor.

Como sugestão de presente, a marca preparou o Kit SAZÓN Meu Toque: uma edição limitada, disponível até 11/05 ou enquanto durarem os estoques, que reforça o conceito da marca “O Amor Está na Mesa".

Panvel lança produtos especiais

A Panvel apresenta sua seleção especial de lançamentos para a data, com opções que acompanham diferentes rotinas e formas de cuidar. A marca reúne produtos em diversas categorias e faixas de preço, permitindo desde lembranças delicadas até presentes mais completos, sempre com foco no cuidado e bem-estar.

Entre os destaques, está a nova Linha Corporal Cherry Velvet, que mescla as notas doces e frutadas de cereja com a elegância das flores brancas e reúne hidratante, óleo bifásico, creme para mãos e body splash.