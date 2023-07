App da Lello para moradores de condomínios chega a 120 mil usuários

A Lello, maior administradora do país, com mais de 1 milhão de clientes em 3,5 mil empreendimentos, atingiu a marca de 120 mil usuários de seu app para moradores de condomínios.

Lançado há menos de um ano com investimento próprio de R$ 1,5 milhão, o App Lello para Moradores traz um conjunto de soluções que ultrapassam o relacionamento dos moradores de prédios com a administradora de condomínios. Por lá é possível resolver, com poucos cliques, todos os assuntos relacionados ao apartamento ou casa nos condomínios: reserva de espaços nas áreas comuns, segunda via de boletos, autorização para visitantes, cadastro de moradores e veículos, acordo automático para pagamentos atrasados, avisos de mudança e notificação de correspondências, entre outros.

A empresa aposta na criação de um novo ecossistema baseado em segurança, economia e comodidade para mudar para melhor a vida das pessoas que moram e trabalham nos condomínios administrados pela Lello. Segundo Angélica Arbex , diretora de marketing e relacionamento da Lello, “Depois da pandemia surgiu uma tendência irreversível de consumo local e de novos relacionamentos do varejo com o consumidor".

Possibilidades do aplicativo

Hoje o app já oferece uma série de comodidades para a casa, para veículos, entre outros serviços com descontos, cashbacks e preços muito competitivos. Bons serviços, soluções integradas e marcas que vão até o consumidor estão criando uma nova plataforma de relacionamento no app unindo as pessoas a seus desejos e necessidades. Com a segurança de quem compra dentro de casa.

O app tem audiência expressiva, com mais de 300 mil acessos por mês e curvas crescentes em número de usuários, serviços consumidos, visitas a área de comodidades e serviços funcionais. O desenvolvimento é realizado com recursos 100% próprios da Lello, que aposta no app como o seu principal ativo no relacionamento com os clientes e acredita em modelos de expansão exponencial podendo oferecer a plataforma em novos modelos de negócios e parcerias.

“Essas funcionalidades operacionais são importantes porque facilitam e simplificam a vida de quem mora em condomínios, mas para ser relevante e disputar um lugar no smartphone dos clientes é importante fazer muito mais por eles”, afirma Arbex.

A Lello firmou uma recente parceria com a Housi, que visa oferecer aos clientes os serviços físicos e digitais que fazem parte do ecossistema da plataforma, ampliando e diversificando o acesso a produtos e serviços disponíveis a dois cliques ou a um elevador de distância.

"Se você pode, num mesmo lugar, reservar a churrasqueira, fazer as compras para o churrasco com o melhor preço, liberar a entrada de seus visitantes e checar se tudo que você comprou foi entregue com poucos cliques 24h por dia no sofá de sua casa, isso entrega um valor diferente, novo que relaciona sua moradia ao bem viver. É isso que queremos proporcionar”, diz Angélica.

