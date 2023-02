Lello lança parcelamento do condomínio em até 18 vezes no cartão

Por Bússola

A Lello Condomínios, maior administradora do Brasil, lançou um modelo, inédito no mercado, de acordos com moradores de prédios residenciais e comerciais que estejam com cotas em atraso.

A administradora permite que, agora, o pagamento das taxas de condomínio em aberto após o vencimento possa ser feito em até 18 vezes no cartão de crédito, por meio de uma carteira digital.

Com a iniciativa, que se estende a todos os 3 mil condomínios administrados pela Lello no Estado de São Paulo, a empresa espera aumentar em 30% o número de acordos amigáveis mensais fechados com os condôminos para pagamento de cotas em atraso.

A Lello resolveu lançar a nova solução após identificar, por meio de sua central de dados Data Lello, que todos os meses 22% dos boletos de condomínio, em média, não eram pagos na data do vencimento.

O processo de pagamento parcelado será todo digital. Por meio do aplicativo da administradora, os condôminos conseguem visualizar todas as cotas em aberto e quais estão disponíveis para acordo. O condômino devedor pode escolher a opção de pagamento mais indicada pelo condomínio ou, então, personalizar a solicitação de acordo em quantas vezes ele quiser efetuar o pagamento (até o limite de 18 parcelas no cartão de crédito) e também escolher outra data para pagamento, de sua preferência.

Já os síndicos dos condomínios podem gerenciar, pelo app ou via portal da administradora, os acordos abertos e, além do histórico de acordos, por meio de um dashboard completo. Também é possível criar regras de acordos para cada condomínio, autorizar pagamentos parcelados e novas datas de pagamento de cotas condominiais.

“Com essa nova solução, estamos levando aos nossos clientes agilidade na negociação da inadimplência e rápida recuperação de crédito das cotas em atraso, fundamental para o bom fluxo de caixa dos prédios. O condômino pode pagar as cotas em atraso de forma parcelada, mas os valores são recebidos à vista pelo condomínio”, afirma Angelica Arbex, Diretora de Marketing da Lello Condomínios.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Marco da securitização aumenta opções para investidores

Cristiano Zanetta: como 4 passos da jornada do herói te ajudam nas decisões

Bússola & Cia: Primeiro paredão do BBB23 apresenta Stone e prêmio variável