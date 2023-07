Com 100 milhões de usuários, Threads tem um novo desafio: mantê-los interessados

A rede social Threads, criada pela Meta para rivalizar com o Twitter, superou 100 milhões de usuários em menos de cinco dias, informaram sites especializados.

Mas agora, para manter seus mais de 100 milhões de usuários, o aplicativo Threads, vinculado ao Instagram, precisa reproduzir o que fez do Twitter um sucesso: comunidades ativas e, por vezes, intensas e atualizações em tempo real dos principais fatos ao redor dessas comunidades.

A data.ai, empresa de ciência de dados, divulgou um relatório sobre o Threads que mostra o Brasil na segunda colocação dos países que mais baixaram o app. Em primeiro, quem aparece é a Índia.

O relatório revela também que a rede social de Mark Zuckerberg chegou a um quinto dos usuários ativos do Twitter.

Dado cenário, é certo querer replicar os cases de sucessos do app inspirador. Osusuários procuram o Twitter para eventos ao vivo como as partidas de futebol e shows, mas também para o noticiário político e econômico.

Subculturas administradas por fãs, como as dedicadas a Taylor Swift ou BTS, também florescem na plataforma e movimentam ações para fora dela.

A diminuição do uso do Twitter e as limitações no número de postagens que os usuários podem ler abrem espaço para alternativas como Bluesky e Mastodon, mas nenhum deles, no momento, é tão popular quanto Threads.

E considerando que usuários de mídias sociais são voláteis, aderindo a novas plataformas e abandonando-as meses depois quando a novidade desaparece, BeReal ou do Koo, que o digam.

O que falta na rede social

Assim, a missão de não deixar a festa esvaziar pode ficar ainda mais complicada ao considerar a posição da rede social: Adam Mosseri, chefe do Instagram, disse que a empresa não incentivará política e notícias pesadas na nova plataforma, o que pode dificultar a busca dos usuários por assuntos polêmicos.

E para superar os obstáculos que o Twitter está enfrentando agora, Threads terá que combater spam, assédio e outros males.

Mosseri afirmou que a empresa está trabalhando em uma longa lista de recursos, incluindo suporte para várias contas e a capacidade de editar postagens. Ele acrescentou que "vai demorar um pouco para entregar tudo isso".

Entre as melhorias propostas, está a inclusão de um aplicativo de desktop, agrupamento por tópico, feeds cronológicos e feeds de contas seguidas.

Para os espectadores, funcionalidades como pesquisa de postagens, bookmarks e assuntos em alta também são consideradas. Para os postadores, a separação entre Instagram e Threads, possibilidade de rascunhos, contagem de caracteres e alterações de nomes são esperadas.

O futuro do Threads ainda é incerto, mas parece que a empresa está determinada a trabalhar para competir com outros gigantes, apesar de já ter nascido um gigante.