Darwin Seguros promove desafio para alunos de publicidade da ESPM

A seguradora digital Darwin Seguros foi convidada para promover um desafio no curso de Comunicação e Publicidade da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), compartilhando insights sobre os processos de desenvolvimento criativo das campanhas e da construção de marca.

Por meio de sua comunicação ativa e com a preocupação de estar cada vez mais próxima dos jovens, a startup propôs um challenge para alunos do 1º semestre, instigando-os a ousar e pensar fora da caixa com um discurso de evolução no mercado de seguros, introduzindo um setor até então distante para eles. O objetivo era que trabalhassem e apresentassem ideias que enfatizassem a diferença entre a empresa e as seguradoras tradicionais, por meio de estratégias de mídia social, filmes, exposições de arte ou live marketing.

“Nós queríamos que os alunos realmente saíssem da zona de conforto e pensassem em como promover algo diferente, mostrando, principalmente, como o nosso seguro se destaca em relação às opções tradicionais”, diz Marcelo Balas, Head de Marketing da companhia.

Como foi o desafio na ESPM?

Cerca de 400 alunos, distribuídos em oito turmas e divididos em grupos de 7 a 9 pessoas, participaram da competição. Ao final, os professores selecionaram os oito melhores trabalhos, que por sua vez foram apresentados na sede da Darwin Seguros. O grupo com a melhor ideia foi presenteado com um kit da empresa e um print personalizado. Enrico Paulini, um dos integrantes vencedores da competição, foi escolhido para participar do Programa de Estágio da startup.

“É uma grande oportunidade para nós termos mentes brilhantes fazendo a diferença com a gente. Vimos um grande envolvimento do aluno em nossas iniciativas e nada melhor do que trazê-lo para perto. A oportunidade da ESPM foi apenas a primeira: queremos expandir o conhecimento e interesse do público pela marca e promover maior aproximação”, afirma Marcelo.

Para a professora do curso, Paula Rezende, desenvolver um trabalho com uma empresa do mundo real deu frescor e estimulou os estudantes, que demonstraram um entusiasmo contagiante. ‘É a primeira vez que fazemos esse projeto com uma empresa parceira e notamos claramente uma melhora nas entregas. Eles encararam como um verdadeiro desafio. Até nas apresentações de sala de aula eles estavam vestidos de cor de rosa, característica da marca”, diz.

