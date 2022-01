Após transacionar R$ 75 mi no setor de saúde, startup democratiza acesso

De acordo com um estudo divulgado pela plataforma de descontos Cupom Válido, que reuniu dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS) e Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), atualmente, o Brasil é o país com o maior número de realizações de cirurgias plásticas no mundo, tendo cerca de 1,5 milhões de cirurgias ao ano, ultrapassando os Estados Unidos e o México.

Considerando o período de pandemia, muitas pessoas optaram por fazer os procedimentos estéticos e cirúrgicos que estavam adiando, até pela comodidade de recuperação de quem trabalhou de forma remota, com isso, a procura por crédito para esse tipo de tratamento subiu consideravelmente.

“A procura por crédito em 2021 cresceu dez vezes em comparação a 2020”, afirma o CEO da Dr.Cash, Gabriel Meireles.

Como exemplo da alta procura por serviços neste setor, a fintech e healthtech Dr.Cash, empresa que faz financiamentos para procedimentos de saúde, beleza e odontológico, já soma mais de 30 mil procedimentos realizados, gerando R$ 75 milhões financiados somente em 2021.

“Neste ano, nossa meta é atingir R$ 270 milhões em transações de saúde, beleza e serviços odontológicos e, com isso, gerar melhorias de produto, serviço, além de dobrar o tamanho da equipe, atendimento e tecnologia”, diz o CEO.

Com solução de “care now pay later”, a Dr.Cash é uma fintech e healthtech que intermedia procedimentos médicos, estéticos, odontológicos e oftalmológicos a pacientes, por meio da liberação de crédito CDC Saúde. No ano de 2021, a plataforma teve uma demanda de mais de R$ 1 bilhão, chegando a mais de 420 mil pacientes e com crescimento de 400% em relação ao ano de 2020.

Para o próximo ano, a empresa prevê a contratação de um CFO, estruturação para a captação de Series A e um crescimento de 1000% no faturamento.

Para o CEO, o principal objetivo de 2022 é diversificar os produtos, aumentar a velocidade de crescimento e melhorar a experiência do cliente na ponta, e a consolidação em outras especialidades de saúde, além da estética e odontológica.

A startup prevê uma nova rodada de investimento para o próximo ano, a ideia é investir em tecnologia e pessoas “Com base nos últimos estudos que fizemos, nosso volume deve crescer cerca de dez vezes, a equipe dobrará de tamanho, chegando a 80 pessoas, além de investimento em nossos produtos”, afirma o cofundador, Lucas Hamu.

Para o cofundador, o objetivo é tornar a Dr.Cash um One Stop Shop de serviços financeiros para clínicas, hospitais e pacientes. E além disso, a fintech e healthtech quer explorar novos mercados.

“Visamos facilitar aos nossos clientes clínicas e hospitais a compra de novos produtos por meio de financiamento de equipamentos e capital de giro”, declara Meireles.

