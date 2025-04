Apenas metade dos brasileiros pretende comprar ovos de Páscoa neste ano

Apenas metade dos brasileiros pretende comprar ovos de Páscoa este ano (52%), sendo que 18% já compraram e 34% ainda não. Outros 45% vão abrir mão da compra e 3% não sabem dizer. Os dados são da pesquisa inédita “A paixão do brasileiro pelo chocolate”, da Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados. Os mais ricos — renda familiar acima de 5 salários mínimos — estão mais dispostos a gastar (62%), assim como quem tem filho menor de 18 anos (64%).

No grupo dos adiantados, que já compraram pelo menos um ovo de chocolate, se destacam as mulheres (19%), diante de 16% dos homens, e aqueles com renda familiar de até 1 salário mínimo (21%). Já a maior parte dos mais ricos — renda familiar acima de 5 salários mínimos — resolveu deixar para depois (45%).

O grupo com menor renda também se destaca entre quem não vai gastar com o chocolate, símbolo do feriado religioso (50%). O mesmo comportamento também é mais comum entre os mais velhos, chegando a 56% na faixa acima de 60 anos.

Brasileiro vai comprar em média 3 ovos

A pesquisa da Nexus mostrou que, em média, cada brasileiro que pretende comprar ovos irá adquirir 3 unidades, em média. Quase metade (47%) vai consumir de 2 a 3 unidades, 19% apenas uma, 20% de 4 a 5 ovos e 14%, mais de 5. Os mais generosos — com média de 4 produtos — são aqueles acima de 41 anos e que têm renda familiar superior a 2 salários mínimos.

Os filhos ou outras crianças serão os principais presenteados nesta Páscoa (61%), seguidos por outros familiares (30%), cônjuge ou namorado(a) (19%); compra para si mesmo (14%) e pais (8%). Amigos e outras pessoas somam 1% cada grupo e 3% são outras respostas. Nessa pergunta, era possível escolher mais de uma opção.

Tanto os mais ricos quanto os mais pobres — 64% na renda familiar de até 1 salário mínimo — se destacam no grupo que irá presentear filhos e crianças, além dos que têm filhos de até 18 anos (87%). Já quem está num relacionamento tem mais chance de ser presenteado por homens (32%) e pelos mais ricos (28%).

O perfil mais comum de quem escolheu se mimar são jovens de 18 a 24 anos (29%); mulheres (17%), moradores do Centro-Oeste e Norte (17%) e quem tem renda familiar de até 2 salários mínimos (17%).

Bombom e barra de chocolate em alta

Dos 45% que desistiram do ovo de Páscoa neste ano, quase metade (21%) vai comprar outros tipos de chocolate para o feriado. Outros 27% não planejam qualquer compra desse tipo.

Entre quem vai optar pelas alternativas, 55% preferem bombom e 53%; barra de chocolate. Era possível escolher mais de uma opção. Outros 7% responderam trufas, 6% tabletes individuais, 1% bolo ou torta, 4% outros e 4% não sabiam ou não responderam.

O bombom tem mais fãs entre pessoas de 25 a 40 anos (60%) e mais ricos (66%). Já a barra é mais popular entre jovens (67%).

“Apesar do aperto econômico, pouco mais da metade dos brasileiros dizem pretender comprar ovos de Páscoa, indicando que a tradição de se presentear na Páscoa segue forte no país. O levantamento mostra ainda que famílias com crianças pequenas têm mais chance de comprar ovos , destacando a importância simbólica e afetiva do presente para o público infantil. O consumo também é mais expressivo nas regiões Sul e Sudeste e, claro, nas faixas de renda mais alta”, destaca o CEO da Nexus, Marcelo Tokarski. “O preço alto apontado como principal motivo para não comprar ovo de Páscoa também evidencia a oportunidade para o aumento de consumo de produtos alternativos, como bombons, barras e trufas”, completa.

Gasto médio com chocolate deve ser de R$ 59,00

Tanto quem vai gastar com o tradicional ovo ou optar por alternativas pretende gastar em média R$ 59,00 por produto. A maioria (61%) tem como limite R$ 50,00. Outros 22% de R$ 51,00 a R$ 99; 14% de R$ 100,00 a R$ 150,00; 2% de R$ 151,00 a R$ 200,00 e 1% acima de R$ 200,00.

Os homens (R$ 62,00) estão mais dispostos a gastar que as mulheres (R$ 55,00), assim como os mais jovens (R$ 63,00), quem não tem filhos (R$ 66,00), além dos mais ricos. O valor médio chega a R$ 74,00 para quem tem renda familiar acima de 5 salários mínimos.

Há uma grande disparidade regional, com o Sul registrando R$ 81,99 como valor médio. O Sudeste aparece em 2º lugar (R$ 61,00), seguido por Norte e Centro-Oeste (R$ 58,00) e Nordeste (R$ 41,00).

A pesquisa da Nexus aponta que o preço alto é o principal motivo para não comprar ovos de Páscoa ou outro tipo de chocolate (36%), segundo os entrevistados. Esse fator pesa mais para os jovens (43% na faixa de 18 a 24 anos); classe média (46% entre quem tem renda familiar de 2 a 5 salários mínimos) e moradores do Sudeste (49%).

Os outros motivos apontados para não consumir são não querer (17%), não costumar comprar chocolate na Páscoa (8%), evitar o consumismo (6%), restrições alimentares ou o excesso de açúcar nesses alimentos (5%), além de optar por alternativas mais saudáveis (2%). A categoria outros soma 22% e 4% não sabiam ou não responderam.

A grande maioria (74%) respondeu que compraria outros chocolates se os ovos de Páscoa estiverem muito caros e 26% não abrem mão do doce tradicional do feriado, mesmo se o preço estiver alto. Neste segundo grupo, são mais frequentes os homens (28%), pessoas com 60 anos ou mais (33%), com renda acima de 5 salários mínimos (31%) e moradores do Sudeste (29%).

4 em cada 10 brasileiros nunca compram ovo de Páscoa

Quando a pesquisa da Nexus questionou sobre os hábitos em geral — não só o comportamento para este ano —, 37% dos brasileiros disseram comprar ovos de Páscoa sempre, 19% às vezes e 43% nunca. O hábito de consumir anualmente é mais comum entre moradores do Sudeste (40%), quem tem de 35 a 40 anos (44%), renda familiar acima de 5 salários mínimos (49%) e filhos menores de 18 anos (50%).

Já o perfil mais frequente de quem nunca compra é acima de 60 anos (51%), renda familiar até 1 salário mínimo (48%), moradores do Nordeste (48%) e pessoas sem filhos (51%).

Metodologia

A Nexus entrevistou, presencialmente, 2.000 cidadãos com idade a partir de 18 anos, nas 27 Unidades da Federação (UFs) entre os dias 27 e 31 de março de 2025. A margem de erro no total da amostra é de 2 p.p, com intervalo de confiança de 95%.

