Os ovos de Páscoa mais inusitados de 2025

Em 2025 os ovos de Páscoa ganharam versões luxuosas, com esculturas de chocolate que lembram bolsas da Louis Vuitton, e inspirações em obras de arte. Confira.

Hotel Amigo - Bélgica

Hotel Amigo: homenagem ao centenário do movimento Art Déco (Divulgação/Divulgação)

De 10 a 21 de abril de 2025, o Hotel Amigo, em Bruxelas, volta a receber o prestigiado evento Bel’Œuf, em parceria com a Cidade de Bruxelas e a Fundação Saint-Pierre. Na sua terceira edição, esta celebração imersiva da arte chocolateira belga presta homenagem ao centenário do movimento Art Déco, que nasceu oficialmente em Paris em 1925.

No evento, 35 chocolatiers belgas irão apresentar ovos de chocolate inspirados nas linhas geométricas e ornamentos típicos do estilo. Com o apoio da Valrhona, parceira oficial de chocolate, as criações serão exibidas na Sala Ambassadeur do hotel, aberta ao público.

Tivoli Marina Vilamoura - Portugal

Tivoli Marina Vilamoura: inspiração nos quatro elementos da natureza (Divulgação/Divulgação)

No Tivoli Marina Vilamoura, em Faro, Portugal, o Glee Boutique Café apresenta sua Coleção de Páscoa inspirada nos quatro elementos da natureza interpretados em obras de arte com assinatura do Chef Pâtissier Patrick Mestre. Entre as criações, destacam-se os ovo vermelho "Elemento Fogo", feito com bolo genoise de chocolate Ruby, mousse de frutas vermelhas e pimenta rosa; o "Elemento Terra", em tons terrosos, feito com biscoito de cenoura e especiarias com mousse de Chocolate Arriba e crocante de noz; o ovo branco "Elemento Ar" combina mousse de mascarpone, ganache de café e stracciatella; e o "Elemento Água", em azul, apresenta bolo de três leites com pralinê de avelã e mousse de missô e laranja.

A coleção inclui ainda ovos de chocolate inspirados nos famosos ovos Fabergé, disponíveis em cinco tipos de chocolate, preto, branco, rubi, dourado e Arriba. Os bombons ganham destaque com sabores como pralinê de amêndoas crocantes e caramelo com framboesa.

Mandarin Oriental Lutetia - França

Mandarin Oriental Lutetia: "Ovo Avelã", feito de chocolate ao leite com avelãs Cazette torradas (Divulgação/Divulgação)

No Mandarin Oriental Lutetia, em Paris, o Chef Pâtissier Executivo Nicolas Guercio lança uma coleção de Páscoa dedicada às avelãs, disponível na butique pop-up do hotel entre 16 e 20 de abril de 2025. Inspirado por um momento com os filhos na floresta de Beauvais, sua cidade natal, Nicolas criou o impressionante "Ovo Avelã", feito de chocolate ao leite com avelãs Cazette torradas.

A coleção inclui ainda flã de avelã, bolo, viennoiseries com frangipane e chocolate com avelã, além de uma tablete refinada. Durante o Afternoon Tea de Páscoa, os hóspedes podem saborear doces que homenageiam a avelã em cada detalhe — do entremet leve e cremoso à viennoiserie crocante e ao bolo generoso. Para as famílias, o hotel firmou parceria com a tradicional La Pelucherie de Paris e apresenta o adorável esquilo de pelúcia Léo, que acompanha o Ovo Avelã no pacote especial de Páscoa por 160 euros.

Royal Mansour Casablanca - Marrocos

Royal Mansour Casablanca: ovo de Páscoa inspirado na Art Déco (Divulgação/Divulgação)

No coração de Casablanca, o Royal Mansour apresenta uma verdadeira joia da arquitetura Art Déco. Instalado em um edifício histórico construído nos anos 50, o hotel foi restaurado por oito anos, respeitando cada detalhe original. Para a Páscoa, o hotel presta homenagem ao seu legado com uma escultura de chocolate que reflete a mesma estética Art Déco. O ovo de Páscoa do Royal Mansour Casablanca é feito de chocolate amargo intenso e apresenta padrões geométricos e raios simétricos que ecoam o estilo marcante do edifício. Ao quebrar a casca, revela-se um pralinê de avelã cremoso com pedaços de avelãs, amêndoas e pecãs.