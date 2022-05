Alicerce e Instituto MRV levam jovens de baixa renda à porta da faculdade

Diante do cenário de pandemia, as defasagens escolares foram agravadas, e o sonho de cursar o ensino superior se tornou ainda mais distante para os jovens de baixa renda. Nessa perspectiva, a edtech Alicerce Educação, em parceria com o Instituto MRV, promoveram iniciativas que ganharam destaque frente a transformação social que a educação possibilitou na vida desses estudantes.

Em aproximadamente 60 dias de conteúdos transmitidos online, estima-se que foi possível diminuir 11 meses escolares de defasagem dos estudantes em matemática e cinco meses escolares em leitura.

“Empresas como a MRV estão mostrando o caminho no Brasil. Investir na base educacional é o melhor investimento em ESG que uma empresa pode fazer. Contribui para a sociedade, e ainda investe no crescimento do capital humano do Brasil, retornando ganhos para a própria empresa.” afirma Paulo Batista, CEO e fundador do Alicerce Educação.

A realização de três simulados, aplicados em um período de dois meses, a 20 estudantes participantes dos programas Alicerce em Casa e Cursinho Alicerce, mostrou que 41,51% dos alunos apresentaram melhora em matemática, 45,28% tiveram avanço em leitura e 35,85% deles tiveram progresso em redação.

Dentre os temas, em português, houve 75,2% de evolução em expressões regionais brasileiras e 64,7% de avanço na literatura contemporânea. Em matemática, houve melhora de 73,7% em funções do 1º grau e 64,7% em produtos notáveis e fatoração.

“Participo do cursinho, e minha experiência foi muito boa. Consegui reaproveitar e relembrar vários conteúdos importantes para prova do ENEM, mesmo como treineira, foi incrível. Me senti muito mais confiante”, diz Giovanna Fernanda Silva Xavier, aluna do Cursinho Alicerce.

Já Vinícius Franco, líder educador do cursinho destaca a garra dos alunos. “Ministro os conteúdos de linguagens, redação e mentoria da turma da MRV. Essa experiência com os meninos foi muito engrandecedora para mim. Pude perceber várias histórias de muita dedicação, esforço e empenho”, afirma Franco.

Israel Junior, analista de Responsabilidade Social do Instituto MRV, reforça a importância da participação do Alicerce em dois momentos importantes na formação do estudante, em um curso de reforço escolar e no curso preparatório para ingresso ao ensino superior.

“Ter o Alicerce nos apoiando na formação de crianças e adolescentes foi um dos caminhos que encontramos para mitigar os tantos desafios enfrentados pela educação oriundos da pandemia. Conseguimos oferecer mais oportunidade de acesso ao ensino da formação básica até prepará-los para os próximos passos de suas vidas”, diz Junior.

