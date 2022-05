Ser Educacional lança Peixe 30, plataforma de desenvolvimento profissional

Buscando promover meios para que profissionais desenvolvam suas carreiras de forma contínua, o Ser Educacional, um dos maiores grupos de ensino superior do Brasil, lança o Peixe 30, uma rede social com o objetivo de promover networking, visibilidade e oportunidades tanto para os usuários quanto para as empresas, de forma totalmente gratuita.

Na mais nova rede, as pessoas podem se apresentar para o mercado e “vender o seu peixe” gravando vídeos de até 30 segundos, além de produzir e consumir conteúdos de qualidade e fazer contatos com outros profissionais. Um dos diferenciais da plataforma é a ferramenta de assessment, que faz o mapeamento do perfil comportamental do usuário, ou seja, das soft skills, que são características importantes para o mercado de trabalho atual.

“As famosas soft e hard skills, ou seja, as habilidades comportamentais e técnicas, são utilizadas para diferenciar um profissional de outro. O Peixe 30 disponibiliza esse mapeamento de forma gratuita e incentiva os seus usuários a melhorarem, de forma contínua, as suas habilidades para atender um mercado cada vez mais exigente”, afirma o presidente do grupo Ser Educacional, Jânyo Diniz.

De acordo com levantamento feito pelo Google, a busca na internet por “como fazer um currículo pelo celular em pdf grátis” cresceu mais de 2000% só no último ano. Pensando em suprir essa necessidade, o Peixe 30 também disponibiliza uma funcionalidade para que o usuário possa montar um currículo profissional atraente para as empresas com apenas alguns cliques e ainda salvá-lo em formato PDF.

“A ideia é que a plataforma cruze informações como soft skills, hard skills e o conteúdo dos vídeos publicados pelos usuários com as demandas do mercado local e global. Assim, poderá contribuir de forma personalizada e customizada para o desenvolvimento da carreira de cada pessoa, sugerindo cursos, livros, mentorias direcionadas, entre outras dicas que irão qualificar os profissionais para o mercado”, declara Diniz.

A rede também tem como foco dar voz e visibilidade para que todos os seus usuários consigam se destacar. “Apenas o currículo em papel não é mais suficiente para garantir boas oportunidades. As empresas estão buscando saber como os profissionais são na vida real — se são criativos, se possuem foco e como se expressam, por exemplo. Com o aplicativo, isso é possível, pois os vídeos permitem que até pessoas com pouca experiência profissional se destaquem e chamem a atenção de quem está do outro lado”, diz Willian Valadão, diretor executivo do Peixe 30.

A plataforma já vem sendo testada por milhares de pessoas e, em sua semana de lançamento, já conta com cerca de 35 mil usuários. Entre eles, influenciadores de destaque, que produzem conteúdos em diversas áreas, com foco no desenvolvimento pessoal e profissional. Nos próximos meses, a rede social também permitirá aos profissionais e empresas a possibilidade de seleção por meio das ferramentas disponibilizadas na plataforma. “Já estamos em fase de aprimoramento da tecnologia que irá beneficiar muitas empresas e, principalmente, os usuários da rede”, afirma Valadão.

O Peixe 30 está disponível nas lojas de aplicativos de Android e iOS gratuitamente e pode ser utilizado por profissionais de todas as áreas, empreendedores, pessoas em transição de carreira e universitários que estão em busca de sua primeira oportunidade profissional.

