Além das commodities: o novo impacto do modelo de produção chinês no Brasil

Por Alexandre Chaves*

Durante décadas, falar da China no ambiente empresarial brasileiro significava basicamente duas coisas: produtos baratos e competição industrial baseada em custo.

Essa narrativa foi útil para explicar parte da globalização, mas hoje se mostra insuficiente para compreender o que está em curso. De acordo com os fundamentos de SEO, precisamos focar na intenção de busca do leitor.

A China deixou de ser apenas a fábrica de baixo custo do mundo. Tornou-se um dos principais pólos globais de tecnologia, engenharia, inovação industrial e integração logística.

E essa transformação começa a produzir impactos diretos, ainda que muitas vezes silenciosos, sobre um segmento central da economia brasileira: as empresas médias brasileiras.

Empresas médias no centro da pressão competitiva

Já não se trata de competir com preços mais baixos. Trata-se de competir com escala, velocidade de inovação, domínio tecnológico e inserção em cadeias produtivas globais.

Em síntese, o desafio deixou de ser o “custo chinês” e passou a ser o “modelo chinês”. Para dimensionar esse impacto, é preciso olhar para dentro.

As pequenas e empresas médias brasileiras representam cerca de 99% do total de negócios no Brasil e respondem por mais da metade dos empregos formais no setor privado. São, portanto, a espinha dorsal da economia.

Resiliência e relação comercial Brasil-China

Mais do que numerosas, essas empresas têm demonstrado resiliência. Em diversos períodos recentes, seu faturamento agregado cresceu em ritmo superior ao próprio PIB.

Isso indica capacidade de adaptação mesmo em ambientes macroeconômicos adversos. É nesse segmento, mais ágil que as grandes corporações, que a nova competição global tende a ser mais intensa.

Enquanto isso, a relação comercial Brasil-China se aprofunda. Há mais de quinze anos, a China é o principal parceiro comercial do Brasil.

Em 2024, o comércio bilateral atingiu cerca de US$ 188 bilhões, consolidando um vínculo estratégico. A composição dessa relação, porém, revela uma assimetria conhecida.

O salto tecnológico e a transição energética

O Brasil exporta majoritariamente commodities, como soja, minério de ferro e petróleo, e importa produtos industriais, equipamentos e, cada vez mais, tecnologia.

Nos últimos anos, esse movimento ganhou uma nova camada. A pauta de importações passou a incluir itens ligados à transição energética, como veículos elétricos, baterias e sistemas de geração solar.

Trata-se de um indicativo claro do avanço tecnológico chinês e de sua capacidade de liderar setores industriais emergentes por meio da inovação industrial.

Qualidade e ecossistema de alta tecnologia

Persistir na ideia de que a produção chinesa é sinônimo de baixa qualidade tornou-se um erro analítico, e potencialmente estratégico.

Hoje, parte significativa da manufatura global de alto padrão está localizada na China ou depende de suas cadeias produtivas.

Empresas de tecnologia, marcas premium e indústrias avançadas operam dentro desse ecossistema. O país avançou rapidamente em setores como mobilidade elétrica, automação industrial e inteligência artificial.

Ignorar essa realidade equivale a competir olhando pelo retrovisor. Esse salto foi resultado de décadas de investimento em educação técnica, engenharia e políticas coordenadas.

Modelos híbridos e o novo arranjo empresarial

Diante desse cenário, começa a emergir um novo tipo de arranjo empresarial: modelos híbridos que conectam capacidades chinesas com presença brasileira.

Cresce o número de empresas com estrutura binacional, combinando capital, tecnologia e escala produtiva chinesa com conhecimento de mercado local brasileiro.

Essas organizações funcionam como pontes operacionais entre dois ecossistemas econômicos distintos. Naturalmente, esse tipo de integração traz desafios.

Diferenças culturais, estilos de gestão e horizontes de planejamento podem gerar fricções relevantes. A construção de confiança exige adaptação mútua para manter a relação comercial Brasil-China.

O dilema estratégico das empresas médias brasileiras

Se grandes multinacionais já operam com lógica global há décadas, muitas empresas médias brasileiras ainda estão no início desse processo. O dilema é direto.

Ignorar a transformação chinesa significa correr o risco de perder competitividade diante de novos entrantes mais eficientes e tecnologicamente avançados.

Por outro lado, competir exclusivamente por preço é, na maioria dos casos, uma estratégia insustentável. O caminho mais promissor reside em três movimentos complementares.

São eles: reposicionamento estratégico, inserção em cadeias globais por meio de parcerias internacionais e fortalecimento da governança.

Empresas que avançam nessas frentes tendem a desenvolver maior capacidade de adaptação em um ambiente de negócios cada vez mais complexo.

Rumo a uma cooperação industrial sofisticada

A relação comercial Brasil-China ainda é frequentemente interpretada a partir de um modelo tradicional: exportação de commodities de um lado, importação de manufaturados do outro.

Esse padrão permanece relevante, mas já não é suficiente para explicar o momento atual. O que começa a se desenhar é uma nova etapa, marcada por maior sofisticação.

Isso inclui cooperação industrial, cadeias produtivas compartilhadas e empresas capazes de operar de forma integrada entre os dois mercados.

Para o Brasil, e, em particular, para suas empresas médias, o desafio não é apenas reagir a essa transformação. É decidir como participar dela.

A questão central deixou de ser se o modelo chinês impactará o ambiente empresarial brasileiro. A questão agora é quem estará preparado para evoluir junto com ele.

*Alexandre Chaves é sócio da Auddas.