Durante a coletiva da quarta sessão da 14ª Assembleia Popular Nacional, no dia 4, o porta-voz Lou Qinjian afirmou que a expansão tecnológica e os novos cenários de aplicação dos robôs humanoides indicam um futuro com múltiplas oportunidades. A declaração ocorreu em resposta a uma pergunta da agência China News Service.

Após a coletiva, Lou destacou três vezes a apresentação dos robôs na Gala do Festival da Primavera como motivo de orgulho, descrevendo-a como impressionante, emocionante e digna de orgulho extremo.

No início de 2025, a DeepSeek surpreendeu o mercado global e foi chamada por veículos estrangeiros de “momento DeepSeek”. Em pouco mais de um ano, os robôs humanoides chineses avançaram tanto em inovação tecnológica quanto em aplicação prática, consolidando um novo “momento DeepSeek”. Esse progresso se deve à velocidade, profundidade e dimensão humana da inovação tecnológica chinesa.

Velocidade garantida por planejamento estratégico

Desde a primeira aparição na Gala do Festival da Primavera, os robôs humanoides chineses evoluíram rapidamente. A rapidez chamou atenção de internautas estrangeiros e recebeu aprovação do chanceler alemão Friedrich Merz, que visitou um robô em Hangzhou.

A evolução rápida é sustentada por planejamento estratégico contínuo. Áreas como inovação tecnológica e manufatura inteligente exigem ciclos longos de investimento e resultados graduais. A China mantém a inovação científica como prioridade em seus planos quinquenais, oferecendo previsibilidade para que instituições de pesquisa assumam riscos e empresas invistam no longo prazo.

Profundidade construída pela integração setorial

Os robôs exibidos na gala vieram de quatro empresas diferentes, mostrando o avanço coletivo do cluster industrial de robótica da China. Desde 1982, quando nasceu o primeiro robô industrial chinês, o país ultrapassou 2 milhões de unidades em operação.

O desenvolvimento dos robôs humanoides combina inteligência artificial, manufatura avançada e novos materiais, exigindo colaboração entre diferentes setores. A expansão da infraestrutura de computação, bases de dados de alta qualidade e algoritmos nacionais fortaleceu a inovação aberta. Esse ciclo, em que os cenários de aplicação impulsionam a indústria e a indústria retroalimenta a tecnologia, consolida o setor de robótica.

Dimensão humana ampliada pelos cenários de uso

Às vésperas das “Duas Sessões” de 2026, a China lançou seu primeiro sistema de padronização para robôs humanoides. Durante a cobertura jornalística parlamentar, robôs conquistaram simpatia de profissionais internacionais, como jornalistas belgas.

Os robôs humanoides chineses estão presentes em supermercados, linhas de produção industrial e inspeção técnica, mostrando diversidade de aplicação. O objetivo não é substituir humanos, mas ampliar capacidades e facilitar tarefas cotidianas. No início do novo ciclo do 15º Plano Quinquenal, parlamentares também discutirão propostas de “IA+” para ampliar o impacto positivo da tecnologia na sociedade.