BYD tem primeiro carro elétrico a liderar vendas no mercado brasileiro

O BYD Dolphin Mini liderou o ranking de vendas no varejo de automóveis no Brasil em fevereiro, com 4.094 unidades emplacadas, segundo a Fenabrave. Trata-se da primeira vez que um carro elétrico ocupa a liderança mensal no país, e também a primeira vez que uma montadora chinesa alcança o topo da lista.

De acordo com a BYD, o resultado marca a superação, em volume mensal, de veículos a combustão por um modelo elétrico no mercado brasileiro. Em comunicado, a empresa afirmou que o desempenho representa um marco para a indústria automotiva nacional.

O modelo atingiu a liderança dois anos após seu lançamento no Brasil, em fevereiro de 2024. Desde então, acumulou crescimento consistente. Em 2024, o Dolphin Mini registrou 21.944 emplacamentos. Em 2025, o volume subiu para 32.459 unidades. No total, o modelo já soma mais de 62 mil unidades vendidas no país.

O avanço ocorre em um contexto de mudança no comportamento do consumidor e de fatores externos. A volatilidade dos preços do petróleo influencia o custo dos combustíveis e afeta as decisões de compra. Relatório do Banco Central do Brasil aponta que tensões no Oriente Médio elevam incertezas sobre commodities e podem pressionar a inflação por meio do canal de energia.

Segundo Pablo Toledo, diretor de Marketing e Comunicações da BYD Brasil, o aumento dos preços dos combustíveis tem levado consumidores a considerar veículos elétricos com mais frequência.

Além disso, políticas públicas têm reduzido o custo de aquisição e uso. Atualmente, 16 estados e o Distrito Federal oferecem algum nível de isenção ou redução do IPVA para veículos elétricos e híbridos, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico indicam que políticas de incentivo, como as adotadas em São Paulo até 2030, buscam reduzir custos e ampliar o uso de energia limpa no transporte.

A infraestrutura de recarga também cresce. Levantamento da ABVE em parceria com a Tupi Mobilidade aponta que o Brasil alcançou 21 mil pontos de carregamento públicos e semipúblicos até fevereiro de 2026, alta de 42% em relação ao ano anterior. Os carregadores rápidos (DC) somam 6.479 unidades, com aumento de 167% no período.

Atualmente, há cerca de um ponto de recarga público para cada 20 veículos plug-in no país, com cobertura em mais de 1.600 cidades.

A empresa planeja criar 3 mil empregos adicionais no complexo de Camaçari, na Bahia, elevando o total de funcionários para mais de 6 mil. A unidade produz modelos como Dolphin Mini, King e Song Pro, com capacidade estimada de até 600 mil veículos.

Em 2025, a BYD alcançou a quarta posição no mercado automotivo brasileiro em volume total de vendas, segundo a Fenabrave, e manteve liderança no segmento de veículos eletrificados.