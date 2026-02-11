A receita recorrente pode solucionar os riscos de empreender em 2026?

Modelos de negócio com receita recorrente podem responder bem à instabilidade da economia (Priscila Zambotto/Getty Images)
Plataforma de conteúdo
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 17h00.
Por Luan Gabellini*
Em 2026, a instabilidade econômica deixou de ser pano de fundo e passou a orientar decisões estratégicas. Juros elevados por um período mais longo, tensões geopolíticas persistentes e um ambiente de negócios estruturalmente menos previsível fragilizaram modelos apoiados exclusivamente em vendas pontuais.
Assim, a consolidação da receita recorrente deixou de ser uma escolha tática ou um modismo importado do setor de tecnologia. Tornou-se uma resposta pragmática à necessidade de previsibilidade em um cenário onde o risco não é exceção, mas constante.
Quando a incerteza se prolonga, enxergar a receita futura deixa de ser conforto, passa a ser condição para competir.
Os dados consolidados ao longo de 2025 ajudam a explicar por que esse movimento se acelerou.
Segundo a Dimension Market Research, a economia global de assinaturas encerrou o ano com cerca de 565 bilhões de dólares em movimentação.
Esse avanço não se explica apenas por mudanças no comportamento do consumidor. Ele reflete, sobretudo, uma reconfiguração da lógica empresarial diante de um ambiente financeiro mais restritivo.
Levantamentos da Swell, com base em séries históricas atualizadas em 2025, indicam que empresas estruturadas em receita recorrente cresceram, em média, 4,6 vezes mais rápido do que o índice S&P 500.
Este crescimento veio acompanhado de menor volatilidade ao longo dos ciclos econômicos.
Mais do que crescimento acelerado, esses números apontam para um fator central: capacidade de absorver choques.
Em um cenário de capital mais caro, reduzir a oscilação de caixa passa a ser tão relevante quanto ampliar faturamento.
O ponto central da recorrência não está na promessa de expansão contínua, mas na forma como ela reorganiza o risco.
Análises publicadas pelo Financial Times, a partir de dados de 2025, mostram que empresas com maior previsibilidade de receita conseguem planejar investimentos com mais antecedência.
Com isso, diminuem a dependência de crédito emergencial e atravessam ciclos de aperto monetário com mais fôlego.
Nesse contexto econômico, essa capacidade de antecipação se traduz em vantagem prática.
Quem conhece o caixa futuro decide antes; quem depende da próxima venda reage depois, geralmente em piores condições.
O movimento observado no setor de tecnologia reforça essa leitura.
Reportagens do Financial Times revelaram que, ao longo de 2025, a OpenAI dobrou sua receita recorrente anual, alcançando cerca de 10 bilhões de dólares.
Esta expansão foi sustentada majoritariamente por contratos contínuos.
O dado chama atenção menos pelo volume e mais pela escolha estratégica.
Mesmo em um setor marcado por inovação acelerada e ciclos curtos de produto, a previsibilidade passou a ser a base do crescimento.
Escalar sem recorrência deixou de ser sinal de ousadia e passou a indicar vulnerabilidade.
A crítica de que modelos de negócios recorrentes engessam a relação com o cliente também perdeu força.
O relatório State of Recurring Revenue and Monetization 2025, da Chargebee, aponta que mais da metade das empresas já opera com estruturas híbridas.
Essas estruturas combinam assinaturas, cobrança por uso e preços variáveis.
A recorrência contemporânea não impõe rigidez contratual; ela cria continuidade.
Permite ajustar valor ao longo do tempo, reduzir cancelamentos, ampliar o valor do cliente e preservar flexibilidade comercial, elementos essenciais em mercados instáveis.
O avanço da receita recorrente não pode mais ser tratado como tendência setorial nem como discurso otimista em meio à instabilidade.
Ele reflete um ambiente econômico mais exigente, no qual erros custam mais caro e o improviso cobra seu preço.
Empresas que insistem apenas em vendas pontuais concentram todo o risco no futuro.
Em contrapartida, aquelas que constroem recorrência distribuem essa exposição ao longo do tempo.
Nesse novo ciclo econômico, previsibilidade deixa de ser narrativa e se consolida como poder efetivo de decisão.
*Luan Gabellini é CEO e Founder da Betalabs, plataforma SAAS (Software As a Service) pare e-commerce e vendas recorrentes e especialista em modelos de negócios recorrentes, automação comercial e gestão de receita recorrente previsível para empresas em transformação digital.