Esses três pilares alavancaram um negócio ao faturamento de nove dígitos — sabia quais são eles

Ela foi a primeira da família a concluir o ensino médio. Aos 39, é a mais nova diretora da OpenAI

Fidji Simo nasceu em um pequeno vilarejo de pescadores no sul da França, muito diferente da rotina atual no Vale do Silício; agora, ela se prepara para assumir um novo cargo na empresa por trás do ChatGPT, avaliada em US$ 300 bilhões