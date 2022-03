A experiência do comércio eletrônico invade as mídias sociais

Por Alexandre Loures e Flávio Castro*

Dois anos de pandemia mudaram o comportamento da maioria das pessoas. Elas passaram a fazer suas compras, cursos e afins, de modo virtual, e a maneira de consumir se transformou para sempre.

Para se ter uma ideia, o indicador de consumo MCC-ENET, em parceria com a Companhia Compre & Confie e a Câmara Brasileira de Economia Digital, divulgou dados que demonstram um aumento de 20,56% nas vendas por e-commerce no início de 2022 em relação ao último ano.

Para exemplificar, a categoria de casa e decoração apresentou alta de 300% nas compras virtuais entre 2019 e 2021, de acordo com uma pesquisa feita pela NuvemShop.

Esse movimento fez com que empresas, dos mais diversos portes, incluíssem vendas online em suas estratégias. Essa tendência veio para ficar e se expandir. É o que está acontecendo com as redes sociais e a adesão ao comércio eletrônico.

A expansão do e-commerce para as mídias tem feito com que o s-commerce, ou comércio social, seja a mais nova vanguarda para estratégia de vendas.

Vender diretamente pelas redes sociais é mais simples, fácil e implica socialização virtual, que humaniza marcas.

Nas plataformas, produtos encontram pessoas, influenciadores atraem clientes, relacionamentos são mantidos por meio de interações, usuários influenciam seu público, recomendações e inspiração são bem-vindas. Daí, para a venda direta, é um pulo.

A experiência de compra é única: direta e autêntica.

Facebook e Instagram já oferecem ferramentas para esse tipo de comércio. Agora chegou a vez do Twitter que aproveita o poder de suas conversas para alavancar negócios e impulsionar vendas com o Twitter Shops, ainda em versão beta.

O recurso é gratuito e oferece às empresas fazerem upload de até 50 produtos que poderão ser comprados através do navegador do aplicativo.

Que o e-commerce irá invadir a grande maioria das plataformas digitais, não temos dúvidas. O negócio é aproveitar mais essas ferramentas para criar estratégias que aproveitem essa comodidade de comprar, dentro das redes sociais, abraçando essa facilidade de prevê maior interação, fidelização e praticidade.

É preciso entender que hábitos de consumo mudaram e as tecnologias acompanharam essa evolução.

Fundamental é aproveitar esse salto para marcar presença onde cada público está.

Para a estratégia de qualquer empresa dar certo, daqui para frente, terá que incluir uma imersão no estudo do comportamento humano junto com o avanço das tecnologias. Traçar esse paralelo constantemente será fundamental para o aproveitamento de toda e qualquer novidade.

*Alexandre Loures e Flávio Castro são sócios da FSB Comunicação

Este é um conteúdo da Bússola, parceria entre a FSB Comunicação e a Exame. O texto não reflete necessariamente a opinião da Exame.

