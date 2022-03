Páscoa 2022: e-commerce é aposta para impulsionamento das vendas

Faltando menos de um mês para a Páscoa, maior evento de consumo de chocolate no Brasil e o 4º evento mais relevante para os brasileiros depois do Natal, Dia das Mães e aniversário, a expectativa da indústria é de crescimento de vendas, especialmente nos canais online.

Nos últimos anos, a principal mudança na comercialização dos produtos de Páscoa aconteceu digitalmente. Fundamental para o sucesso da Páscoa em um cenário de pandemia, o e-commerce tornou-se indispensável para as pessoas presentearem e comemorarem a data com praticidade e agilidade, além de ter ganhado ainda mais espaço dentro da estratégia das marcas.

No geral, a pandemia impulsionou as vendas pelo e-commerce, sendo preferência de 71% dos brasileiros, segundo a ConQuist Consultoria. Os associados passaram também a ofertar os produtos, focando na melhor experiência de compra online por meio de plataformas digitais próprias, ou até mesmo em parcerias com empresas especializadas em delivery para atender à essa demanda do consumidor.

De acordo com Ubiracy Fonsêca, presidente da Abicab (Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas), o consumidor tem um novo perfil que prioriza o conforto, rapidez e o cuidado no recebimento do produto.

“Os consumidores têm se mostrado mais independentes e decididos, muito inclusive pela mudança de comportamento que vem ocorrendo, principalmente, por conta da pandemia. Ele hoje sabe utilizar muito bem o ponto de venda físico juntamente com o e-commerce e os serviços de delivery. Esse hábito deve se manter, podemos dizer que o comportamento do consumidor tende a ser híbrido daqui para frente”, afirma Fonsêca.

A marca Lacta, pertencente à Mondelēz Brasil, é um grande exemplo de digitalização. Para aprimorar a experiência de compra online e se conectar com o consumidor de forma inovadora, a marca aposta em uma reformulação de seu e-commerce para a Páscoa com foco em digitalização.

Além de uma reformulação total do site pensando em novo design, usabilidade e experiência de compra para o consumidor, Lacta apostou em uma experiência virtual 360° no metaverso.

A novidade oferece uma experiência única de navegação, que permite às pessoas ingressarem no universo da marca entrando em contato com todo o portfólio de Lacta e lançamentos dentro de um espaço online totalmente interativo, como se estivessem de fato em uma loja física.

“Em 2022 a Mondelēz fortalece sua estratégia de e-commerce. Com isso, nossas maiores apostas foram um site engajador, inovações com o metaverso e proximidade com o usuário via chatbot”, afirma Theo Vieira, diretor de e-commerce da Mondelēz Brasil.

De acordo com o executivo, as vendas no canal cresceram 91% vs 2020 no último ano.

Community Commerce

Outra inovação digital da Lacta para a Páscoa de 2022 é o Amigo Lacta, programa de Community commerce. O formato é uma tendência que oferece um elemento pessoal: as pessoas conhecem quem está por trás da recomendação de um produto, fazem parte da comunidade daquela pessoa e confiam em sua indicação na hora de fazer uma compra.

A mecânica para é simples. Os consumidores precisam acessar o site da ação para criar um link de lojinha virtual exclusivo e divulgá-lo para o máximo de pessoas possível. Os amigos, familiares e todos aqueles que fizerem compras utilizando o link terão desconto de 10% em todos os produtos no site lacta.com.br.

A partir de três compras concluídas, o dono da lojinha ganha um vale compras válido para todo o portfólio. Quanto mais pessoas comprarem no link da loja do Amigo Lacta, maior o valor do vale-compras, podendo chegar a até R$ 150 reais de prêmio.

“Essa é uma iniciativa inédita no segmento. Fizemos um projeto piloto para o público interno no Natal de 2021 e os resultados foram incríveis com taxa de conversão de duplo dígito, cinco vezes maior do que a média do mercado. Agora estamos expandindo o Amigo Lacta para pessoas do Brasil inteiro poderem participar”, declara o executivo.

