7 mercados que estão bombando no Brasil

*Por Ana Paula Debiazi, CEO da Leonora Ventures

O cenário de negócios no Brasil tem passado por transformações significativas nos últimos anos. A demanda por soluções tecnológicas continua a crescer, impulsionada pela digitalização de empresas e a necessidade de inovação.

Setores como desenvolvimento de software, segurança cibernética e inteligência artificial (IA) são especialmente promissores.

Porém, quando falamos de tendências, precisamos segmentar os tipos de tecnologias que estão em alta, ligados a seus setores de atuação.

Abaixo, segue um panorama dos mercados em ascensão no Brasil, destacando as áreas que apresentam boas perspectivas para novos negócios.

1. E-commerce e marketplaces

O comércio eletrônico tem se expandido rapidamente no Brasil, especialmente após a pandemia de COVID-19, que acelerou a digitalização do varejo.

Setores como moda, eletrônicos, alimentos e bebidas estão em alta, e a criação de marketplaces especializados tem se mostrado uma estratégia eficaz.

A distinção entre e-commerce e marketplace reside principalmente na estrutura de operação e no modelo de negócios de cada um.

E-commerce (comércio eletrônico) refere-se a uma plataforma online onde uma única empresa vende seus próprios produtos diretamente aos consumidores.

Marketplace é uma plataforma online que permite a múltiplos vendedores independentes oferecerem e venderem seus produtos aos consumidores. A empresa que opera o marketplace facilita as transações entre vendedores e compradores.

2. Agronegócio e tecnologias agrícolas (Agtechs)

O agronegócio é uma das principais forças econômicas do Brasil, e a adoção de tecnologias agrícolas tem potencializado ainda mais esse setor.

As “agtechs” estão inovando em áreas como automação, monitoramento de cultivos e melhoramento genético, aumentando a produtividade e a sustentabilidade das operações agrícolas.

3. Energias renováveis

Com a crescente preocupação com as mudanças climáticas e a busca por fontes de energia mais sustentáveis, o mercado de energias renováveis está em ascensão no Brasil.

O país possui grande potencial para energia solar, eólica e biomassa, o que atrai investimentos e novas oportunidades de negócios.

4. Saúde e bem-estar

A demanda por serviços e produtos relacionados à saúde e ao bem-estar tem aumentado significativamente.

Setores como telemedicina, fitness, nutrição e saúde mental estão em alta, refletindo uma maior preocupação da população com qualidade de vida.

5. Educação e edtechs

A interseção entre educação e tecnologia está criando um ambiente dinâmico e inovador que transforma a forma como aprendemos e ensinamos.

Com as tecnologias emergentes e as edtechs, o acesso à educação de qualidade está se expandindo, oferecendo novas oportunidades para estudantes e educadores.

No entanto, é essencial enfrentar os desafios relacionados ao acesso, qualidade, privacidade e formação de professores para garantir que os benefícios sejam amplamente distribuídos.

Empreendedores são agentes importantes para continuar a inovação neste setor, desenvolvendo soluções que melhorem a educação e preparem os alunos para o futuro.

6. Economia compartilhada

Modelos de negócios baseados na economia compartilhada estão ganhando espaço no Brasil.

Serviços como caronas compartilhadas, aluguel de espaços e compartilhamento de equipamentos permitem um uso mais eficiente dos recursos e atendem a uma demanda crescente por soluções mais econômicas e sustentáveis.

Um ótimo exemplo de sucesso e que todos conhecemos — e acredito que todos já usamos — é o Airbnb.

7. Alimentação saudável e orgânica

O mercado de alimentação saudável e orgânica está em ascensão, impulsionado por uma crescente conscientização sobre os benefícios de uma dieta equilibrada e sustentável.

Produtos orgânicos, alimentos veganos e serviços de alimentação saudável estão ganhando popularidade entre os consumidores brasileiros.

Identificar e investir nesses mercados pode ser uma estratégia eficaz para empreendedores e investidores que desejam ingressar em segmentos com alto potencial de crescimento e impacto positivo na sociedade.

*Ana Paula Debiazi é CEO da Leonora Ventures, corporate venture builder catarinense que tem a missão de impulsionar o crescimento de startups que atuam com tecnologias inovadoras no setor de varejo, logística e educação.

