Bússola & Cia: casas de plástico são construídas por Airbnb, ONG e Fuplastic

A ONG TETO Brasil, Airbnb e a Fuplastic entregaram casas feitas com blocos de plástico reciclável para duas famílias da comunidade de Porto de Areia, em Carapicuíba.

A moradia semente ECO sustentável é um projeto que utiliza blocos modulares de plástico reciclado, um dos materiais que ainda gera grande qualidade de poluição ambiental no país e ainda é pouco reutilizado.

Foram usados cinco mil blocos modulares nas duas casas.

O material veio de 2,5 mil quilos de resíduos reaproveitados.

Os “tijolos verdes” são fabricados a partir da reciclagem do polipropileno, um polímero termoplástico produzido com a polimerização do gás propileno ou propeno, que pode ser facilmente moldado quando submetido às altas temperaturas. Este tipo de plástico é encontrado em embalagens, cadeiras, peças automotivas, brinquedos e copos, por exemplo.

O projeto tem o objetivo de entregar mais seis moradias como essa para a comunidade em 2024. E pode impulsionar a reciclagem de plásticos, a exemplo do reuso das latas de alumínio, que chegam a ter quase 100% de reaproveitamento no país – um recorde mundial.

Biocombustíveis

A neozelandesa Nui Markets fechou uma parceria com a brasileira Flex Trading para fortalecer a entrada no mercado nacional de biocombustíveis (etanol e biodiesel).

O objetivo inicial da Nui é atender 5% do total do volume transacionado no Brasil. Atualmente, a Nui opera com 601 companhias em 80 países, incluindo 90 empresas nos Estados Unidos desde 2022.

Praia à vista

O turismo no Ceará cresceu 6,8%, quase três vezes maior que o índice nacional, de 2,3% de acordo com o IBGE.

A MyDoor, especializada na venda de casas de alto padrão em destinos de lazer, está iniciando seus negócios na região de Cumbuco (CE) aproveitando essa onda.

A empresa fechou algumas casas em parceria com a Diagonal, uma das maiores construtoras e incorporadoras do Ceará, com mais de 40 anos de tradição, para a venda no modelo de sociedade imobiliária.

Condomínio

Levantamento da uCondo revelou que a média da taxa condominial no Brasil é de R$ 634,24, representando 45% do salário-mínimo (R$ 1.412,00).

A pesquisa em 3.330 condomínios apontou que as taxas variam de R$ 72,00 a mais de R$ 6.000,00.

No Sudeste, os custos médios nas capitais são 66% mais altos (R$ 728,00) em comparação às demais cidades da região.

A disparidade nas taxas é influenciada por fatores como localização e serviços oferecidos. A inadimplência condominial atingiu um recorde de 24,04% em 2023.

Via judicial

A gestora de créditos judiciais Queiroz Investimentos e Participações registrou crescimento de mais de 50% no número de clientes em 2023.

E no primeiro semestre de 2024, a Queiroz Investimentos teve aumento de 42% na receita.

A empresa prevê devolver mais de R$100 milhões a seus clientes até o final do ano.

A expectativa é fechar 2024 com um faturamento 60% maior do que o ano anterior.

Rodada

A Winnin anunciou captação de aporte Series A, em rodada liderada pela Alexia Ventures e pela Kaszek.

O investimento será utilizado na aceleração de desenvolvimento de produtos, fortalecimento da atuação global e reforço da liderança da organização no ramo de tendências e comportamento por meio da IA, setor em que atua desde 2020.

Silício

A Orbital fechou parceria com o Parque Tecnológico de Itaipu (PTI) com ambição de transformar o interior do Paraná no “Vale do Silício Brasileiro”. Com mais de 100 startups já tendo recebido apoio do parque, a expectativa é que essa parceria aumente ainda mais os números de empresas que recebem suporte, mentorias e acesso a estratégias de negócios para essas iniciativas.

Trabalho conjunto

A Toy Mania anunciou aumento de 40% no ticket médio de suas vendas, pela parceria com a BonifiQ, startup de programa de fidelidade.

A BonifiQ não só aumentou o ticket médio e a recompra, mas também elevou a visibilidade da marca Toy Mania, com um crescimento de 350% no número de reviews.

“A taxa de recompra subiu de 3,5% para 7,5%, mostrando que nossos esforços para fidelizar o cliente estão dando resultados", afirma Eduardo Carvalho, CEO da Toy Mania.

Saúde

A Betha Sistemas anuncia o lançamento de sua primeira Business Unit (BU) neste mês de julho.

A estratégia amplia a atuação da vertical de Gestão de Saúde da empresa e deve impactar mais de 40 milhões de pessoas em todo o país.

Esse número pode triplicar ao longo dos próximos dois anos, segundo o COO Pedro Henrique Pereira, que prevê investimentos em produto e comercialização da ordem de R$ 5 milhões no período.

Globalizar

A Hathor Network fechou parceria com o Ether Private Bank, primeiro banco 100% Web3 do Brasil para aprimorar e expandir os serviços bancários oferecidos pela fintech. Com a infraestrutura blockchain, a Hathor e Ether irão trabalhar para alcançar expansão global.

Mico-Leão

A ExxonMobil Brasil está renovando o apoio à Associação Mico-Leão-Dourado (AMLD), por meio do FUNBIO, com um aporte de R$ 1,1 milhão.

O projeto tem como objetivo o plantio de 15 mil mudas de espécies nativas da Mata Atlântica.

Nos últimos 5 anos, a companhia destinou mais de R$ 4,5 milhões à AMLD, que registrou marcos importantes na preservação, como o aumento da população de micos de 2500 em 2019 para 4800 em 2023.

O projeto também permitiu o plantio de mais de 34 mil mudas nativas de Mata Atlântica.

Olímpico

A Estácio e o Instituto Yduqs estão apoiando 35 atletas da delegação brasileira nos Jogos de Paris 2024.

Com investimento conjunto superior a R$ 200 milhões ao longo dos últimos anos, eles são parceiros de mais de 50 instituições, incluindo confederações, federações, clubes e institutos ligados ao esporte, como o Instituto Fernanda Keller, Instituto Guga Kuerten, Instituto Reação, Comitê Olímpico do Brasil, o Comitê Paralímpico Brasileiro.

RH

A Idea Maker anunciou Cleusa Toledo Zolin como nova gerente de Recursos Humanos. Com mais de 25 anos de experiência e passagens pela Mondelez e Cultura Inglesa.

Meta

Sales Clube projeta faturamento de R$ 50 milhões este ano, contratando 59 novos colaboradores.

Além disso, Fábio Oliveira assume como CEO da empresa que, em 2023, alcançou faturamento de R$ 22 milhões, e agora pretende dobrar esse valor.

Cena ecológica

A Netza&CO lançou a Yalla, solução ecológica para cenografia em eventos corporativos. Estimando faturamento de R$ 7 milhões em 2025, a nova unidade integra práticas que minimizam o impacto ambiental em todas as etapas, desde o planejamento até a gestão de resíduos. Atendendo clientes como Embraer, Honda, Triumph e Volkswagen, a Yalla utiliza matérias-primas sustentáveis e promove o reaproveitamento de materiais.

Acionista

Luiz Tadeu de Andrade, atual COO da SPAR Brasil, agora é acionista e membro do conselho de administração da empresa. A SPAR Brasil é uma das duas principais empresas de merchandising de varejo do país, com presença em todo o território nacional.

Doando

A Connecting Food ultrapassou a marca de 15 mil toneladas de alimentos doados. A startup garantiu o complemento de 30 milhões de refeições para mais de 600 Organizações da Sociedade Civil (OSCs), que atendem pessoas em vulnerabilidade social, presentes em todos os estados do país.

