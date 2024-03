A revolução silenciosa das EdTechs

Imagine Carlinhos, um jovem de origem humilde no interior do país. Seus pais, que com muita dedicação nunca deixaram faltar comida na mesa, precisam tomar uma decisão importante: juntar as economias da família para que Carlinhos possa se mudar para a capital, com o objetivo de fazer um bom cursinho e se preparar de forma competitiva para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Carlinhos sonha em ser o primeiro da sua família a ter graduação.

Essa história, longe de ser única, reflete a realidade de muitas famílias brasileiras.

Se existe uma poderosa ferramenta de transformação social, essa ferramenta é a educação. Hoje, graças a uma revolução silenciosa que a nossa educação vem vivendo, muitas EdTechs — nome dado a iniciativas de educação com base em tecnologia — trazem para famílias batalhadoras, como a de Carlinhos, uma nova opção de terem acesso a educação de alto nível. O que antes era um sonho distante vira acessibilidade, trazendo oportunidade para quem antes não tinha.

No Brasil, EdTechs já são realidade, com mais de 900 empresas dedicadas em tornar o ensino mais dinâmico, interativo e personalizado. Elas facilitam a vida de alunos, professores e instituições por meio da tecnologia e da automação.

Um exemplo notável é a EdTech Aprova Total, fundada por Paulo Jubilut, um professor de biologia, com passagem em 12 diferentes escolas e cursinhos tradicionais sem se encaixar em nenhum deles. Com poucos recursos e uma câmera na mão, ele começou gravando aulas e colocando no YouTube, o que depois evoluiu para uma robusta plataforma de ensino de preparação para o Enem utilizando tecnologias como bigdata e IA (inteligência artificial), que já conta com aproximadamente 50 mil alunos em todo o país.

O exemplo desta EdTech traz a luz três grandes mudanças de paradigma:

O custo da mensalidade chega a ser dez vezes menor do que o cursinho, mesmo oferecendo acesso aos melhores professores do país. O aluno pode, agora, estudar de onde quiser, sem precisar sair da sua cidade para ter acesso aos melhores professores do mercado. O aluno que, até então, ficava em uma sala de aula com 400 estudantes sem poder tirar dúvidas, agora pode pausar, rever explicações quantas vezes quiser, e ainda conta com “tira dúvidas” disponível 24 horas por dia.

Essa mudança gerada na educação, como o exemplo da Aprova Total, ainda é silenciosa, mas muito representativa. A tendência é que iniciativas como essa causem, em poucos anos, uma mudança estrutural em nosso país, trazendo oportunidade para que famílias como a de Carlinhos possam ter acesso a uma educação inclusiva e de qualidade.