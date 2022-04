Nestlé faz parcerias e oferece capacitação em gastronomia para jovens

A Nestlé, por meio de sua marca Nestlé Professional, anuncia a 8ª edição do Jovens Talentos Culinários, programa que tem como objetivo fomentar a inclusão de jovens em situação de vulnerabilidade entre 18 e 30 anos no mercado de trabalho de gastronomia. Neste ano, a expectativa é contribuir para a formação de mais de 500 jovens de todo o Brasil, em temas que vão desde técnicas culinárias, chocolate, tendência, nutrição (como plant-based, orgânicos, cafés especiais e outros) até assuntos relacionados a RH e empreendedorismo.

Para esta edição, o programa se uniu ao grupo Mulheres do Brasil e à ONG Gerando Falcões para utilizar a iniciativa como uma plataforma de capacitação e empregabilidade para jovens e mulheres atendidos pelas entidades. No total, serão 96 vagas disponibilizadas para as instituições. Além dos participantes indicados por Mulheres do Brasil e Gerando Falcões, também participarão jovens selecionados por instituições e universidades parceiras das edições anteriores, como Senac, Gastronomia Periférica, Instituto Ana Rosa, Anhembi Morumbi, Estácio, entre outros.

Edição 2022

A edição 2022 do programa Jovem Talentos Culinários será realizada a partir deste mês até 13 de maio, em formato online.

A versão online será realizada em plataforma de ensino disponibilizada via WhatsApp e desenvolvida pela empresa parceira Lys, para que os alunos possam acessar a qualquer horário e de onde estiverem. Além disso, os jovens terão suporte online 24 horas para auxiliá-los com dúvidas de acesso e sobre conteúdos.

Ao final dessa etapa, 30 jovens serão selecionados para participar de dois dias de capacitação presencial no Espaço Culinário de Nestlé Professional. Para esta edição, o programa conta com a parceria de renomados profissionais, como a chef Paula Labaki e a chef Carole Crema.

Todos os candidatos que participarem da iniciativa também terão acesso a plataforma de recrutamento e seleção TAQE, onde os clientes da Nestlé podem consultar os currículos dos jovens para oportunidades de emprego. Os jovens também poderão aproveitar toda a plataforma para buscar vagas em empresas já cadastradas.

