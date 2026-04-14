5 pilares para aumentar o valor da empresa antes da venda

Escalar para vender é uma estratégia potente, capaz de tornar a empresa um expoente no seu setor. E vender, no fim do dia, é alternativa popular entre empreendedores.

O mercado de fusões e aquisições (M&A) mantém trajetória de crescimento no Brasil, acompanhando o avanço global das transações corporativas. Segundo relatório da Bain & Company, o volume financeiro das operações no país cresceu 8% em 2025, somando cerca de US$ 51 bilhões ao longo do ano.

Mesmo em um cenário macroeconômico desafiador, o movimento reflete maior maturidade dos empresários brasileiros, que buscam liquidez, sucessão empresarial e expansão estratégica por meio de vendas estruturadas, reforçando a necessidade de preparação prévia para aumentar o valor das companhias.

Especialistas destacam que vender uma empresa deixou de ser um processo pontual e passou a exigir organização estratégica e redução de riscos antes da ida ao mercado.

“Hoje, o comprador não avalia apenas o resultado atual da empresa, mas principalmente o nível de organização e previsibilidade que ela consegue demonstrar ao longo do tempo”, diz Lucas Mendes, especialista em M&A e fundador da Helping Hand.

Segundo o especialista, empresas que estruturam finanças, governança, processos e crescimento comercial de forma integrada tendem a alcançar valuations mais elevados e negociações mais competitivas.

O executivo reuniu cinco pilares essenciais que ajudam empresários a fortalecer o negócio e maximizar seu valor antes da venda.

1. Organizar a estrutura financeira e fortalecer a geração de caixa

A previsibilidade financeira é um dos principais fatores analisados em processos de aquisição. Demonstrações organizadas, controle de indicadores e geração consistente de caixa reduzem incertezas e aumentam a confiança do comprador na sustentabilidade do negócio.

2. Estruturar governança e reduzir riscos operacionais

A adoção de práticas de governança corporativa e compliance tornou-se essencial em processos de due diligence. Empresas com regras claras, controles internos e menor exposição a riscos jurídicos ou fiscais tendem a avançar com mais rapidez nas negociações e alcançar melhores condições comerciais.

3. Investir em tecnologia, automação e eficiência operacional

A incorporação de tecnologia, inteligência artificial e automações contribui para ganhos de produtividade e escalabilidade. Operações eficientes e orientadas por dados são vistas como menos dependentes de esforço manual e mais preparadas para crescimento sustentável.

4. Organizar processos e reduzir a dependência do fundador

Negócios excessivamente centralizados no empreendedor costumam gerar insegurança para investidores. Estruturar processos, lideranças e rotinas operacionais cria uma empresa mais autônoma e replicável, característica valorizada por compradores estratégicos.

5. Fortalecer a geração de receita e previsibilidade comercial

Estratégias estruturadas de aquisição de clientes, funis de conversão e retenção ajudam a demonstrar consistência de crescimento. Receitas recorrentes e previsíveis impactam diretamente o valuation ao reduzir riscos percebidos na continuidade do negócio.

De acordo com Mendes, a preparação prévia acompanha uma tendência global do mercado de M&A, na qual empresas mais maduras conseguem não apenas acelerar negociações, mas também atrair compradores mais qualificados e acessar condições comerciais mais favoráveis. “Empresas preparadas conseguem negociar melhor, reduzir riscos percebidos e, consequentemente, aumentar seu valor na hora da venda”, conclui.