Por que estar pronto para M&A é estratégico mesmo sem intenção de venda

Por Mauricio Bergamaschi*

No imaginário de muitos empresários, preparar uma empresa para uma transação de fusão ou aquisição (M&A) é algo que só faz sentido quando existe uma intenção clara de vender o negócio.

Mas essa lógica tem mudado a partir do momento em que companhias adotam a mentalidade de "ready for M&A" como parte de uma estratégia de gestão e geração de valor, independentemente de estarem ou não em processo de venda.

Mas se não vou vender, por que devo me preparar?

Estar pronto para M&A significa estruturar a empresa de forma que ela possa ser analisada com clareza por investidores, parceiros estratégicos ou potenciais compradores.

Essa preparação envolve uma combinação de fatores: estrutura contábil organizada, governança corporativa consistente, cap table estruturado, plano de crescimento claro e entendimento do próprio valuation.

Mais do que preparar um negócio para uma eventual transação, esses elementos fortalecem a empresa no dia a dia.

Organizações que mantêm relatórios financeiros confiáveis, processos documentados e práticas de gestão maduras tendem a operar com mais eficiência e previsibilidade, características que são valorizadas tanto por investidores quanto pelo mercado.

Esse ponto é particularmente relevante no middle market brasileiro, formado em grande parte por empresas familiares.

Muitos desses negócios cresceram de forma sólida ao longo de décadas, baseados na visão empreendedora de seus fundadores, mas ainda carregam estruturas administrativas pouco formalizadas ou processos decisórios concentrados em poucas pessoas.

Nesse contexto, preparar a empresa para M&A não significa necessariamente buscar um comprador. Significa profissionalizar a gestão e estruturar o negócio para o futuro.

Uma governança corporativa clara, por exemplo, demonstra que a empresa não depende exclusivamente de seu fundador para continuar gerando resultados. Da mesma forma, uma estratégia de sucessão bem definida transmite confiança de que o negócio possui continuidade no longo prazo.

O preparo gera previsibilidade, que gera impacto no valuation

Outro aspecto central é o impacto dessa preparação no valuation da empresa. O valor de um negócio não é determinado apenas por seus resultados atuais, mas também pela previsibilidade e pela confiança que ele transmite ao mercado.

Empresas que apresentam demonstrações financeiras consistentes, práticas contábeis transparentes e processos bem documentados reduzem o risco percebido pelos investidores, e isso pode se traduzir diretamente em maior valor na hora de uma negociação.

Na prática, o oposto também é verdadeiro: companhias com controles financeiros desorganizados, acordos societários pouco claros ou estruturas societárias confusas frequentemente sofrem descontos no valuation, pois exigem do comprador um esforço adicional para corrigir esses problemas.

Além da transação: ganhos operacionais e estratégicos

Mas o principal ganho de uma mentalidade "ready for M&A" talvez esteja fora da própria transação.

Ao estruturar indicadores-chave de desempenho — como EBITDA, margens ou eficiência operacional — os gestores passam a enxergar com mais clareza onde estão os gargalos e as alavancas de crescimento da empresa.

Além disso, empresas com governança madura e dados financeiros confiáveis tendem a ter mais facilidade de acesso a crédito, capital e parceiros estratégicos.

Processos estruturados também reduzem riscos operacionais e regulatórios, atraem executivos qualificados e aumentam a capacidade da empresa de se adaptar a mudanças de mercado.

Em outras palavras, os mesmos fatores que tornam uma empresa atrativa em uma negociação são os que também fortalecem sua competitividade no cotidiano.

O empreendedor precisa se fazer essa pergunta

Por isso, a pergunta que muitos empresários deveriam fazer não é “quando vender”, mas “quando começar a se preparar”.

No ambiente competitivo atual, empresas bem organizadas tendem a capturar mais oportunidades, seja para crescer organicamente, atrair investidores ou participar de movimentos de consolidação em seus setores.

No fim das contas, estar pronto para M&A não é apenas uma questão de transação. É um sinal de maturidade empresarial.

E, no middle market brasileiro, especialmente entre empresas familiares que enfrentam momentos de expansão, profissionalização ou sucessão, essa preparação pode ser um dos principais fatores para garantir competitividade e geração de valor no longo prazo.

*Mauricio Bergamaschi é VP de M&A da Galapos, empresa do Grupo XP especialista em M&A, Incentivos e Consultoria.