5 passos para levar sua startup ao Top 10 do GPTW

A Mercafacil, plataforma que automatiza a gestão promocional de supermercados com base em dados do comportamento de compra do cliente, foi fundada em 2014. Nos seus primeiros 5 anos, somava menos de 20 funcionários, mas, desde 2019, captou investimentos, incluindo um aporte da Ambev, e realizou uma aquisição, o que fez com que o quadro de colaboradores ficasse dez vezes maior.

O crescimento trouxe o desafio de estruturar a gestão de pessoas da empresa. Com a missão, a head de People da Mercafacil, Christina Garcia, chamou o fundador da startup para explicar sobre a longa jornada que tinham pela frente. “Eu precisava garantir toda a liberdade e o apoio dele para construir a área praticamente do zero.”

Atualmente, com 210 funcionários, a empresa celebra sua primeira aparição no Top 10 do GPTW – Melhores Empresas para Trabalhar 2022. Entrou no 9º lugar na categoria “médias nacionais”, 100 a 999 funcionários. A Mercafacil também é 8º lugar no GPTW Paraná 2022.

O que foi feito para alcançar esses resultados? À Bússola, Christina aponta os cinco passos determinantes – que podem ajudar qualquer startup que esteja crescendo e investindo na gestão de pessoas.

1. Criar práticas de People

Os primeiros movimentos, em 2019, foram para “abrir nossas gavetas” e revisitar todos os nossos processos. Serviu para implantação de processos de RH, dos básicos para os mais complexos. Por exemplo, naquele ano implementamos o ciclo de desempenho, para avaliação individual dos colaboradores. Neste último ano, evoluímos para lançar nossa Universidade Corporativa e nossa política de remuneração variável. Uma dica importante neste processo inicial é submeter sua empresa ao processo de certificação do GPTW para, a partir do diagnóstico, traçar sua estratégia. Foi isso o que fizemos no caso da Mercafacil e acredito ter sido muito importante.

2. Construir uma cultura além das paredes e slides

Nossa cultura sempre foi forte – pautada principalmente pelo nosso primeiro valor “A Partir das Pessoas”. Além disso, não abrimos mão da transparência e da evolução constante (“sempre ser melhor que ontem”). Com nosso crescimento, o desafio foi manter esses valores na nossa essência. Para isso, apostamos em deixar o tema sempre vivo no dia a dia da empresa e na agenda dos nossos líderes e CEO. Também remodelamos o programa de embaixadores da cultura e criamos a estrutura de People Partner (HRBP), liderado pela Camila Oliveira. São dicas que farão com que seu time sinta orgulho em imprimir essa motivação em todas as pesquisas de clima realizadas.

3. Ouvir as pessoas e proporcionar um ambiente seguro para conversas difíceis

O processo de escuta ativa é fundamental para um planejamento alinhado à cultura da empresa, com medidas implementadas nas áreas de forma transversal. É nesse processo, baseado na transparência, que os colaboradores se sentem à vontade para trazer as melhorias necessárias e falar de pontos sensíveis.

4. Unir as pessoas em prol da causa – tanto People quanto fora de People

Em People, sensibilizamos o time sobre a relevância da pesquisa (GPTW) e nos unimos em um grupo multidisciplinar que se reúne semanalmente na construção da estratégia para nos levar ao topo. Para outras áreas da empresa, contamos o que é a pesquisa e como funciona todo o processo de submissão, trazendo transparência ao processo. Embora seja People que desenhe a estratégia, são as pessoas que transformam e garantem que tenhamos um bom lugar para se trabalhar. Tudo que fazemos aqui, fazemos em time!

5. Não acreditamos em perfeição, e sim evolução

Sabemos que temos problemas e desafios. E diante deles, uma série de oportunidades. Por isso, trabalhamos com uma cultura de falha e aprendizado rápido, pois acreditamos em melhoria contínua. Internamente, mantemos a campanha #RumoAoTopo, que sempre traz conteúdos que relembram nosso time sobre essa nossa crença em evolução.

