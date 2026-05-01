4 soluções de inteligência de dados para acelerar decisões

Compreender o comportamento do consumidor, monitorar concorrentes e validar hipóteses tornou-se essencial para a tomada de decisões e investimentos acertados. Um estudo da Beanalytic aponta que:

78% das empresas brasileiras ainda não conseguem transformar dados em decisões estratégicas ,

Apenas 22% atingem níveis considerados “Competitivo” ou “Maduro” em maturidade analítica.

Para Talita Castro, CEO do PiniOn – empresa de pesquisa de mercado especializada em dados de consumidores –, muitas empresas têm dados, mas não sabem como usá-los.

Convidamos a executiva para detalhar os 4 tipos de pesquisa que têm se mostrado mais estratégicos para gerar resultados concretos e orientar a tomada de decisões:

1. Pesquisa de Concorrência

Esta pesquisa coleta e monitora dados de mercado para identificar tendências e padrões de atuação dos concorrentes, permitindo prever direções futuras.

Ela avalia produtos, serviços, apps, preços e funcionalidades dos players do setor, revelando atributos que geram engajamento, satisfação ou insatisfação.

Ela também mensura o tamanho do mercado e o potencial de consumo, oferecendo projeções realistas e orientando a inteligência de dados do negócio.

2. Pesquisa de Comportamento

Voltada para compreender profundamente o consumidor, a pesquisa de comportamento do consumidor decifra valores, crenças, hábitos e padrões que moldam escolhas de consumo.

Ela permite analisar a rotina do público, identificar frequência e variações de comportamento e compreender mudanças nos hábitos de compra. Ao mapear a jornada do consumidor, é possível identificar os caminhos que levam à conversão ou à desistência e os fatores que impactam a experiência.

“Ao observar o comportamento real do consumidor, nossos clientes conseguem ajustar estratégias de marketing e produto de forma muito mais precisa, entregando soluções que realmente atendem o consumidor da melhor forma”, explica a CEO do PiniOn.

3. Pesquisa de Publicidade

Focada em mensurar a efetividade de campanhas, a pesquisa de publicidade considera percepções reais do público-alvo e permite validar hipóteses antes de grandes investimentos.

Ao desenvolver campanhas ou conceitos de produto, a pesquisa confirma se a hipótese sobre comportamento e aceitação do consumidor está correta, reduzindo riscos e evitando desperdício de recursos.

Com o suporte de inteligência artificial e análises em tempo real, as empresas conseguem identificar oportunidades, otimizar gastos publicitários e compreender o impacto das campanhas sobre a tomada de decisões de compra.

4. Pesquisa de Marca e Produto

Essa pesquisa combina o monitoramento da percepção da marca com a avaliação de produtos e serviços, oferecendo uma visão completa da experiência do consumidor.

Ferramentas como o Net Promoter Score (NPS), funil de marca e cliente oculto ajudam a identificar pontos fortes, oportunidades de melhoria e alinhar produtos às expectativas do público.

“Além de analisar posicionamento e engajamento, essa abordagem fornece percepções para inovar e fortalecer a identidade da marca. Integrar marca e produto permite não apenas atender às necessidades do consumidor, mas também reforçar a relevância e consistência da marca em todos os pontos de contato”, conclui a CEO do PiniOn.