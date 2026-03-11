O que faz o cliente retornar é o produto ou a experiência de compra?

Por Evandro Lopes, neuroestrategista*

Empresas ainda tratam a recompra como consequência direta de preço competitivo, portfólio robusto ou campanhas eficientes, mas essa visão é incompleta.

O cliente volta quando a experiência do cliente deixa uma marca emocional específica, não apenas quando o produto cumpre a função prometida.

Retorno é comportamento repetido, e comportamento, como mostram estudos em psicologia e economia comportamental, nasce da combinação entre emoção, previsibilidade e recompensa percebida.

Se a interação não gera segurança, reconhecimento e alívio, dificilmente haverá vínculo duradouro.

É simples: o cliente quer atrito zero

O debate sobre fidelização de clientes costuma girar em torno de programas de pontos, benefícios extras ou novas funcionalidades.

Mas pesquisa da PwC publicada em 2023 sobre experiência do consumidor indica que:

73% dos clientes consideram a experiência fator decisivo na escolha de uma marca.

Enquanto isso, 32% abandonam uma empresa após uma única experiência negativa.

Não se trata de estética ou simpatia, mas de regulação emocional: quando a jornada reduz fricções, organiza informações e conduz decisões com clareza, o cérebro interpreta o ambiente como seguro.

E onde há segurança, há menor resistência ao retorno e maior comportamento do consumidor positivo.

E além da facilidade, é preciso criar conexão emocional

Preço e conveniência influenciam a decisão inicial de compra, mas não explicam a recorrência ao longo do tempo.

Estudo da Harvard Business Review sobre lealdade e comportamento de recompra mostra que clientes emocionalmente conectados são mais de duas vezes mais valiosos do que aqueles apenas satisfeitos.

Satisfação indica que o serviço cumpriu sua função; conexão revela que a experiência do cliente foi incorporada à memória como referência positiva.

O cérebro tende a apagar detalhes operacionais com o tempo, mantendo a sensação final da interação.

Os três pilares da lealdade duradoura

A consolidação dessa memória depende de três pilares simples e raros:

Clareza, pois reduzir complexidade em interfaces digitais diminui a carga cognitiva e aumenta a percepção de controle, gerando segurança;

Consistência, já que padrões previsíveis reduzem a percepção de risco e elevam a familiaridade, associada à preferência automática;

E desfecho, porque estudos de Daniel Kahneman sobre a regra do pico e fim mostram que pessoas avaliam experiências pelo momento mais intenso e pelo final.

Se o encerramento gera direção e alívio, a probabilidade de retorno cresce, enquanto a ambiguidade provoca desgaste na fidelização de clientes.

Como deve ser feita a estratégia de memória afetiva

Não se trata de teatralizar o atendimento nem criar experiências artificiais, mas de desenhar interações que simplifiquem decisões, reduzam tensão e reconheçam o cliente como indivíduo.

A lealdade surge quando a pessoa se sente conduzida com cuidado, percebe coerência entre discurso e prática e sai melhor do que entrou.

Em ambientes saturados de estímulos, marcas que competem apenas por atributos entram em disputa infinita por preço ou novidade.

Já as marcas que constroem memória afetiva passam a ocupar lugar automático na escolha e influenciam o comportamento do consumidor.

Métricas centrais e o futuro do relacionamento

O desafio estratégico está em avaliar qual estado emocional permanece após a experiência.

Organizações que incorporam essa perspectiva ampliam seus indicadores e passam a considerar recorrência, indicação e duração do relacionamento como métricas centrais.

A recompra não se sustenta apenas na repetição de uma transação; ocorre quando a experiência anterior deixou segurança, reconhecimento e simplicidade como referências internas.

Estruturar interações com esse foco fortalece vínculo e reduz a dependência de disputas baseadas exclusivamente em preço ou argumento através da neurociência.

*Evandro Lopes é neuroestrategista e CEO da SLcomm, ecossistema de Neurocomunicação onde marcas, eventos e estratégias nascem com base em neurociência.