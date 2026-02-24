Bússola

4 habilidades que serão exigidas do RH em 2026

Com cultura organizacional e segurança psicológica cada dia mais procurados, profissionais de RH começam a tomar decisões importantes para as empresas brasileiras

O profissional de RH deverá possuir essas quatro habilidades para se dar bem em 2026 (AdobeStock)

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 13h00.

O time de Recursos Humanos, RH, está assumindo novo papel estratégico nas empresas brasileiras. A combinação entre aceleração tecnológica, novas dinâmicas de trabalho e exigências por cultura organizacional, performance e resultados está transformando o que se espera destes profissionais.

“A velocidade das transformações está exigindo um RH que enxergue mais longe. Não basta conhecer processos, é preciso interpretar todo o contexto, apoiar os colaboradores e prepará-los bem para um ambiente onde a mudança é constante”, diz Vivian Tenuta, head de RH da Corning.

Convidamos a executiva para destacar quatro habilidades que serão exigidas do RH em 2026. Confira:

1. Domínio da Inteligência Artificial

Sabemos que a IA já faz parte da rotina de grande parte das empresas, mas o avanço da tecnologia mudou o nível da exigência. 

Não basta utilizar a IA, o RH precisará compreender como aplicá-la de forma estratégica, garantindo eficiência sem perder critério, analisando riscos e usando os dados gerados pelas soluções para orientar decisões. 

2. Boa gestão de mudanças

A adaptação constante seguirá como uma das maiores dores das organizações. Segundo a Gartner

  • 74% dos líderes de RH dizem que gestores não estão preparados para liderar mudanças.
  • 73% concordam que os funcionários estão fatigados com tantas mudanças. 

Por isso, o RH tem um papel central na condução dessas transações, sendo responsável por liderar iniciativas que auxiliam na adaptação da equipe. 

3. Análise de dados aplicada ao comportamento organizacional

A área precisará ir além de relatórios de desempenho. O RH de 2026 deverá ser capaz de interpretar dados de forma integrada (produtividade, movimentos internos, riscos de turnover e outros fatores), transformando tudo isso em diagnóstico e direcionamento.

4. Visão humana e foco consistente em bem-estar

Mesmo com o avanço tecnológico, a dimensão humana continuará sendo o diferencial. 

As empresas buscarão profissionais de RH capazes de manter o equilíbrio entre resultados e cuidado com as pessoas. 

Isso inclui segurança psicológica, saúde física e emocional, clima organizacional e práticas que reforcem a experiência do colaborador. Enfim, sem o lado humano, nenhuma estratégia trará resultados.

 

 

