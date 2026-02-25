A cultura 'Dia 1' de Jeff Bezos: o que descobrimos sobre o processo seletivo 'diferentão' da Amazon

Currículo, entrevista e contrato. Na Amazon, porém, o processo seletivo não é apenas uma etapa simples de entrada.

Ele é uma extensão direta da cultura de Dia 1, conceito criado por Jeff Bezos que orienta a companhia a operar com energia empreendedora, foco obsessivo no cliente e visão de longo prazo.

É essa lógica que sustenta um modelo de recrutamento reconhecido por fugir do padrão tradicional de mercado e que coloca a contratação como parte central da estratégia de crescimento.

Segundo Fabiano Arroyo, diretor executivo de RH da Amazon Brasil, a premissa é clara:

“O objetivo não é contratar rapidamente, mas contratar bem.”

A decisão de trazer um novo profissional precisa preservar a mentalidade de começo constante que caracteriza o Dia 1 e, ao mesmo tempo, elevar o nível da organização.

Em um momento de expansão consistente no Brasil, com ampliação da malha logística, aumento da capacidade operacional, crescimento de categorias e geração expressiva de empregos diretos e indiretos em todas as regiões, o recrutamento assume papel ainda mais estratégico.

A empresa conta hoje com uma ampla rede logística distribuída por todos os estados do país, movimento que exige consistência cultural e rigor na escolha de talentos.

JEFF BEZOS EM FOTO DE 1997: Amazon começou como livraria online numa época em que só 0,4% da população mundial usava a internet / Paul Souders/Getty Images (Paul Souders/Getty Images)

O fundamento estratégico da contratação

A cultura de Dia 1 estabelece que a empresa deve agir como se estivesse sempre no primeiro dia de operação. Isso significa evitar complacência, manter agilidade, tomar decisões orientadas por dados e priorizar o cliente acima de tudo.

No processo seletivo, essa filosofia se traduz em profundidade de avaliação.

“Trabalhamos para identificar profissionais com forte capacidade de entregar resultados concretos aos clientes, incorporar os Princípios de Liderança e com potencial de crescimento contínuo dentro da organização”, explica Fabiano.

A contratação não é vista como preenchimento de vaga, mas como uma decisão estratégica que impacta o futuro da empresa.

O Princípio de Liderança “Contratar e Desenvolver os Melhores” determina que cada nova admissão deve elevar o padrão da organização. Líderes assumem responsabilidade direta por reconhecer talentos excepcionais, formar novos líderes e atuar como coaches.

Essa lógica conecta seleção e desenvolvimento dentro de um mesmo sistema.

Entrevistas em loop e múltiplas perspectivas

Um dos pilares do modelo é o chamado loop de entrevistas.

“O candidato se reúne individualmente com diferentes entrevistadores, cada um responsável por avaliar competências específicas, o que permite uma visão mais completa e equilibrada do perfil”, afirma Fabiano.

Cada entrevistador analisa atributos distintos à luz dos Princípios de Liderança. A decisão final é construída com base em critérios previamente definidos e múltiplas avaliações estruturadas.

O modelo reduz subjetividade porque não se apoia em impressões gerais ou perguntas hipotéticas. “Em vez de ‘achar’ que alguém tem determinado perfil, a equipe analisa situações reais, resultados alcançados e aprendizados demonstrados”, destaca.

A estrutura fortalece consistência, comparabilidade e alinhamento cultural, especialmente relevante em uma empresa que opera em larga escala.

A escrita como reflexo da cultura interna

Outro diferencial é a forte ênfase na escrita.

Na Amazon, decisões são tomadas a partir de memorandos narrativos, não de apresentações em slides. A habilidade de estruturar argumentos com clareza, lógica e foco no cliente é parte central da dinâmica interna.

“Como esses documentos são fundamentais para compartilhar ideias e orientar decisões, a capacidade de estruturar pensamentos com clareza, lógica e foco no cliente é considerada essencial para o sucesso na empresa”, explica Fabiano.

Por isso, a escrita é avaliada ainda na seleção. A competência revela raciocínio analítico, organização mental e capacidade de sustentar decisões com base em dados.

Essa escolha metodológica não é acessória. Ela reproduz o modo como a companhia opera.

Avaliar potencial, não apenas performance

Embora muitas empresas afirmem contratar para o longo prazo, poucas estruturam mecanismos concretos para prever potencial futuro. Na Amazon, essa análise é intencional.

Durante as entrevistas, busca-se evidência de aprendizado contínuo, capacidade de decisão sob ambiguidade, pensamento de longo prazo e senso de dono. A metodologia de working backwards complementa essa avaliação ao analisar como o candidato constrói soluções a partir da perspectiva do cliente.

Após a contratação, o desenvolvimento é parte do mesmo sistema. A empresa incentiva mobilidade interna, participação em projetos desafiadores e autonomia na construção da própria trajetória.

Programas como Escolha de Carreira e eventos como o Career Fest reforçam que prever potencial e cultivá-lo fazem parte de uma mesma estratégia.

Em um cenário de crescimento acelerado no Brasil, desenvolver talentos internamente é considerado essencial para sustentar expansão com qualidade, segurança e responsabilidade.

O desalinhamento mais comum

Do ponto de vista de RH, os erros mais recorrentes não estão ligados à capacidade técnica, mas à forma como o candidato comunica sua trajetória.

Um dos principais problemas é a ausência de exemplos estruturados e dados concretos.

Como a empresa é orientada por resultados, espera-se que experiências sejam descritas com informações específicas e, sempre que possível, mensuráveis. Respostas genéricas dificultam a avaliação do impacto real gerado pelo profissional.

Também é comum que candidatos falem excessivamente em termos coletivos, sem detalhar sua contribuição individual, ou que repitam o mesmo exemplo para diferentes perguntas, sem demonstrar repertório amplo.

Outro ponto é encarar a entrevista como processo unilateral. Na lógica do Dia 1, trata-se de uma via de mão dupla. O momento serve tanto para avaliar competências quanto para medir alinhamento cultural e visão de longo prazo.

Ao estruturar seu modelo seletivo dessa forma, a Amazon transforma o recrutamento em mecanismo de preservação cultural e vantagem competitiva.

Em vez de ser apenas a porta de entrada, o processo se torna a primeira expressão concreta da filosofia que sustenta o negócio desde o seu primeiro dia.