3 perguntas de ESG para Vander Giordano, da Multiplan

1) Um dos principais desafios dos grandes empreendimentos imobiliários é o uso eficiente de energia, água e material. Como está o caminho dos shoppings da Multiplan para virarem edifícios verdes? E qual é a importância desse olhar para o futuro na operação?

Vander Giordano: As questões ambientais sempre fizeram parte da essência da Multiplan. A companhia trabalha alinhada às práticas ESG, adotando comportamentos responsáveis que não apenas evitam, mas combatem a deterioração do meio ambiente, o esgotamento de recursos naturais e as condições que desestabilizam a economia e a sociedade. Nosso objetivo é gerar um impacto positivo e duradouro para a comunidade, clientes, lojistas e a empresa.

Cada vez mais, nossas construções caminham no sentido da sustentabilidade. Adotamos diversas iniciativas para produção e consumo de energia limpa, controle e redução das emissões de gases de efeito estufa, descarte de resíduos e reuso de água, dentre outras frentes que visam à preservação do meio ambiente.

Nossos shoppings vêm apostando na geração própria de energia através do uso de painéis solares — como no projeto pioneiro do ParkShopping Canoas, no Rio Grande do Sul, que conta com a maior planta fotovoltaica já construída sobre um empreendimento na América do Sul — ou por meio de parcerias com usinas externas, de fonte renovável, como no VillageMall, no Rio de Janeiro, o primeiro shopping da América Latina a produzir 100% da energia que consome, evitando a emissão de 43 mil toneladas de CO 2 , o que equivale ao plantio de mais de 24 mil árvores.

Em 2021, inauguramos o ParkJacarepaguá, que já nasceu com o conceito de “shopping do futuro”, projetado e construído com base nas mais modernas tecnologias sustentáveis e seguindo as melhores práticas ambientais. Estação própria para tratamento de efluentes, painéis solares e iluminação natural por meio de claraboias gigantes, escadas rolantes com sensores de acionamento e total interação com áreas verdes externas são algumas das iniciativas implantadas no empreendimento.

No segmento imobiliário, nossas torres comerciais “verdes” estão totalmente adequadas às mais modernas tendências. O Morumbi Corporate e o ParkShopping Corporate têm certificações LEED, selo que reconhece seus altos padrões de sustentabilidade.

A companhia se engaja ainda em diferentes formas de projetos sustentáveis por meio de ações de seus empreendimentos. São projetos de reciclagem, uso inteligente de energia, manutenção de áreas verdes nas redondezas, entre outros.

Ao desenvolver empreendimentos comprometidos com a integridade e conscientes do seu papel ambiental e social, nos tornamos um elo importante em prol da sustentabilidade. Estamos agindo em todas as frentes possíveis para “existir como se não existíssemos”.

2) Quais são as principais iniciativas sociais adotadas pela companhia envolvendo funcionários e comunidade?

A Multiplan também exerce seu caráter sustentável ao investir em projetos e campanhas sociais que ajudam a promover a saúde, educação, cultura, cidadania, direitos humanos, proteção aos animais e fortalecem o turismo. Por meio do Multiplique o Bem, nossa área de responsabilidade social, realizamos diversas ações envolvendo clientes, colaboradores e, especialmente, comunidades onde a companhia está presente.

Um dos projetos emblemáticos apoiados pela Multiplan, por exemplo, é o Memorial do Holocausto do Rio de Janeiro, um museu que presta homenagem às vítimas e fomenta a cultura da cidade. O espaço será inaugurado este ano no Morro do Pasmado, em Botafogo.

A companhia também tem sólidas parcerias com hospitais e instituições de saúde de diversas regiões brasileiras, como o Hospital Pequeno Príncipe, no Paraná, referência em pediatria; o Hospital de Amor e o Graac, em São Paulo, especializados em câncer; o Hemorio e bancos de sangue de São Paulo, promovendo campanhas contínuas de doação de sangue em nossos shoppings; além do apoio à pesquisa científica com patrocínio de projetos do Instituto D’Or e da Fiocruz. Durante a pandemia de covid-19, 14 shoppings do Grupo foram pontos de vacinação, tendo aplicado mais de 270 mil doses do imunizante.

Em 2020, inauguramos o Centro Avançado de Pesquisa e Desenvolvimento [Caped] no Centro Médico RibeirãoShopping, em Ribeirão Preto [SP], para fomentar a pesquisa e inovação em saúde, com cooperação nacional e internacional, e ações de educação. No mesmo shopping, lançamos o MultiSer, um projeto inédito no Brasil. O primeiro Centro de Psicoterapia e Gestão da Emoção do mundo dentro de um shopping center é um espaço de assistência psicológica desenvolvido em parceria com o renomado psiquiatra, escritor e pesquisador Augusto Cury.

No âmbito cultural, a Multiplan é uma grande incentivadora da cultura inclusiva. Nossos shoppings são ambientes totalmente democráticos. Prezamos pela igualdade, a diversidade e a liberdade de expressão, oferecendo espetáculos teatrais, musicais, gastronômicos, além de infinitas atrações para o público infantil, com ações especiais para promover acesso de crianças de comunidades carentes aos nossos espaços.

Um dos projetos educacionais mais importantes para nós, realizado nos shoppings do Rio de Janeiro e São Paulo, é a escolarização e capacitação de colaboradores, visando seu crescimento pessoal e profissional, além de retenção de talentos.

Buscamos ainda, através dos nossos empreendimentos, desenvolver as regiões onde atuamos, firmando parcerias com entidades governamentais e ONGs, para melhorias nas áreas de infraestrutura, educação e saúde. Um exemplo recente, é o apoio ao programa “Abrace uma Escola”, da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, em que a Multiplan reformou duas escolas municipais, vizinhas ao ParkJacarepaguá.

3) O tsunami do ESG levou a empresa a traçar novas metas de governança? Quais?

A Multiplan tem atuado fortemente nas três frentes de ESG e tem um trabalho permanente de aprimoramento da governança, com objetivo de melhorar a qualificação da companhia em ratings internacionais.

Um exemplo, é a nossa transparência na divulgação dos relatórios anuais da administração, fatos relevantes e comunicações de resultados, contratando empresa de auditoria independente para análise de balanços e demonstrativos financeiros. A Multiplan realiza ainda, apresentações públicas [teleconferências] logo após a divulgação de resultados trimestrais e demonstrações financeiras.

O assunto governança tem ganhado mais relevância e espaço também no relacionamento da companhia com seus colaboradores. Realizamos treinamentos periódicos sobre compliance, como a Semana do Compliance, e sobre as melhores práticas de segurança da informação, com disponibilização de cursos sobre este tema. Além disso, atualizamos recentemente nosso Código de Conduta, explicitando os valores que orientam todas as sociedades e empreendimentos que integram o grupo Multiplan e norteiam a conduta pessoal e profissional de administradores, colaboradores, prestadores de serviços e fornecedores.

