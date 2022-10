Bitso supera os 6 milhões de clientes na América Latina

A Bitso, plataforma de criptomoedas líder da América Latina, superou os 6 milhões de clientes na região. Este crescimento é o mais acelerado que a Bitso já viu desde sua criação em 2014: em menos de um ano duplicou sua carteira de clientes, mostrando que o interesse e a adoção das criptomoedas vão além do inverno cripto.

“Ficamos muito orgulhosos em ver o papel que a Bisto está tendo na América Latina com o desenvolvimento de novos produtos baseados em cripto e adaptados às necessidades de nossos clientes, como pagamentos, rendimentos e o resguardo frente à inflação", apontou Santiago Alvarado, Vice-Presidente de Produto na Bitso."

Com operações no Brasil, Argentina, Colômbia e México, a Bitso conseguiu driblar o conhecido inverno cripto com produtos como Bitso+, com o qual os usuários obtêm rendimentos de seus BTC, ETH e USDC apenas deixando suas criptomoedas na carteira da Bitso.

Nos últimos meses, a Bitso está focada em diversificar os usos e aplicações das criptomoedas para torná-las úteis na vida cotidiana das pessoas. Com esse objetivo, habilitou pagamentos em QR na Argentina, convertendo-os na primeira plataforma cripto na região em implantá-lo, e recentemente anunciou sua aliança com a Mastercard para seu próximo lançamento, o Bitso Card, no México. No Brasil, a empresa fechou recentemente parcerias para oferecer às pessoas a opção de comprar mais produtos e serviços com cripto, como por exemplo o bar St. Paul's no coração da cidade de São Paulo e com o São Paulo FC para os jogos do clube.

