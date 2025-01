IPVA 2025: aplicativo Zul+ dá bônus inédito e facilita pagamento em até 12x

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é um tributo anual obrigatório para todos os proprietários de veículos. Sua gestão é realizada individualmente por cada estado brasileiro, e o valor varia de acordo com o tipo de veículo e sua categoria.

Para muitas pessoas, o pagamento do imposto pode representar um desafio financeiro, especialmente porque o valor se acumula com outras despesas obrigatórias no início do ano. Para tornar todo esse processo mais simples, o app Zul+, da Estapar, funciona como um facilitador do pagamento do IPVA.

Por meio do app, os usuários podem consultar valores e datas de vencimento do IPVA, e também efetuar o pagamento, à vista ou parcelando em até 12 vezes, aliviando o impacto financeiro imediato. O aplicativo está disponível gratuitamente para dispositivos Android e iOS, proporcionando maior comodidade aos motoristas.

Bônus de R$250

Outro diferencial oferecido pelo aplicativo neste ano é a campanha de bônus de R$ 250, válida para pagamentos realizados entre 1º e 31 de janeiro. Para participar, é necessário efetuar o pagamento do IPVA através do Zul+ e cadastrar o mesmo CPF no aplicativo Vale Bonus. O crédito pode ser utilizado em uma ampla rede de estabelecimentos parceiros, com validade que varia de 45 a 180 dias, dependendo do perfil do usuário.

Consulte mais informações e o regulamento da campanha Vale Bonus.

Aplicativo multifunções

Além de facilitar o pagamento do IPVA, o Zul+ concentra diversas funcionalidades úteis para os motoristas, como consulta e pagamento de multas e licenciamento, emissão do CRLV-e (documento digital do veículo) e a contratação de uma tag de pedágio sem mensalidade. Também é possível reservar vagas de estacionamento em locais estratégicos, otimizando a mobilidade urbana.

"Todos os nossos esforços estão voltados para oferecer soluções que simplifiquem a vida dos motoristas", destaca André Brunetta, diretor de digital e inovação da Estapar. "Além da gestão de IPVA, licenciamento e multas com facilidade de pagamento em até 12 vezes via cartão de crédito, o Zul+ concentra uma série de funcionalidades úteis no dia a dia do motorista, incluindo CRLV digital, tag de pedágio sem mensalidade e até reserva de vagas de estacionamento em locais estratégicos", complementa.

A praticidade do Zul+ é outro destaque. Com poucos toques, o usuário insere o número da placa do veículo, consulta os valores do IPVA e efetua o pagamento diretamente no app. Para quem prefere antecipar o pagamento, o aplicativo também oferece os mesmos descontos das Secretarias da Fazenda estaduais no pagamento em cota única.