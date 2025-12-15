Paraná Pesquisas: aprovação de Nunes chega a 64,6%, maior patamar do ano

A aprovação de Ricardo Nunes (MDB), prefeito da cidade de São Paulo, subiu e chegou ao maior patamar do segundo mandato, segundo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta segunda-feira, 15.

Segundo a pesquisa, 64,6% dos entrevistados informaram que aprovam a administração Nunes, enquanto 32,8% desaprovam e 2,6% não opinaram.

Em outubro deste ano, a aprovação era de 63% e a reprovação, de 33,4%. Aprovação subiu 1,6 ponto percentual, enquanto a reprovação diminuiu 1,4 ponto percentual de outubro para dezembro.

Em agosto, a aprovação registrada foi de 62,2%, com a reprovação estimada em 34,3%.

No começo do ano, em março, o Paraná Pesquisas identificou que a avaliação positiva de Ricardo Nunes era de 59,9%, com índice de desaprovação em 36,2%.

A pesquisa ainda verificou que 36,6% classificaram a gestão de Ricardo Nunes como boa, enquanto 12% a consideraram ótima. Dessa forma, as avaliações positivas representam 48,6%.

Já 13,3% consideraram a administração Nunes como péssima, e 9,7% como ruim, consolidando 23% de avaliação negativa.

Cerca de 26,6% dos entrevistados responderam que avaliam a gestão como regular, enquanto 1,8% responderam que não sabem ou não opinaram.

Nunes é mais aprovado por homens

Segundo o recorte demográfico da pesquisa, Nunes é mais popular entre homens, aprovado por 67,5% dos entrevistados. Já entre mulheres, o índice segue alto para o prefeito paulistano: 62,1%.

O prefeito conquistou mais de 60% de aprovação entre todas as faixas etárias, mas com o indicador mais expressivo na faixa de 60 anos ou mais, com 66,7%.

Ainda segundo os dados, Ricardo Nunes possui maior aprovação entre pessoas que possuem apenas o Ensino Fundamental completo (69,1%). Percentual de eleitores com o Ensino Médio completo que aprovam Nunes é de 66,3%, enquanto 58,5% dos entrevistados com Ensino Superior também responderam que aprovam Ricardo Nunes.

A pesquisa foi realizada na cidade de São Paulo, entre os dias 04 e 08 de dezembro de 2025, com 1.250 eleitores.

O grau de confiança do levantamento é 95%, e a margem de erro estimada é de aproximadamente 2,8 pontos percentuais para mais ou para menos.