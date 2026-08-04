Zema diz que vice será do partido Novo e 'ficha limpa'; anúncio será na quarta

O ex-governador de Minas Gerais e candidato à presidência da República, Romeu Zema (Novo), afirmou que deve formar uma chapa puro-sangue para a disputa em 2026, com um vice do seu partido. O mineiro disse que o anúncio acontecerá na quarta-feira, 5.

"Temos conversado com alguns partidos e temos opções internas também. Lembrando que eu fui eleito e reeleito governador de Minas com chapa pura", disse em coletiva de imprensa após participar da sabatina G4 e O Antagonista, em São Paulo.

Questionado se o senador Eduardo Girão (Novo-CE) será o seu vice, Zema evitou adiantar algum nome ou indicar se o seu vice será uma mulher. Ele afirmou que venceu as eleições em 2018 e 2022 em Minas Gerais sem um vice de outro partido e disse ainda que a sua principal exigência é que o nome seja ficha limpa.

"Tanto em 2018 quanto em 2022, tive como candidatos a vice-governadores pessoas do meu partido. Todos ficha limpa, isso é fundamental. Quero alguém que venha comigo para fazer o que é certo", afirmou.

O ex-governador disse ainda que precisa de alguém que não será "vítima de chantagem" para fazer o que é "certo" para o Brasil.

Zema usa exemplo de Minas para defender que é a melhor alternativa

Para uma plateia de empresários, Zema se apresentou como empresário "pagador de impostos" e alguém de fora do meio político. O mineiro cumpriu dois mandatos como governador entre 2019 e 2026.

"Criei uma empresa que cria 5 mil empregos diretos. Sempre fui igual vocês, um pagador de impostos", disse.

O candidato prometeu rever programas sociais, enviar uma reforma administrativa para o Congresso e que "privatizará tudo".

Ele reforçou ainda que cortou cerca de 50 mil cargos na máquina pública mineira e cogitou que, no governo federal, esse número poderá chegar a 500 mil cargos.

"Só com isso o estado de Minas economizou R$ 4 bilhões. A nível Brasil, seriam R$ 40 bilhões", afirmou.

Questionado sobre como implementará as medidas prometidas, Zema disse que dará o "exemplo".

"O exemplo conta. Não tem nada de 100 anos de sigilo. Gasto de governo tem que estar escaneado.

Na hora que dá o exemplo, muda o comportamento das pessoas", disse.

Zema voltou a criticar o Supremo Tribunal Federal e defendeu mudanças no processo de escolha dos ministros.

"Quero que o presidente não tenha a liberdade que tem hoje para indicar um ministro. Quero que o presidente receba uma lista tríplice de notáveis indicada pelo Senado ou pela OAB", disse.