X (antigo Twitter) fecha escritório no Brasil e cita Moraes como causa

Elon Musk decidiu fechar o escritório do X, antigo Twitter, no Brasil. De acordo com o empresário de tecnologia, a razão pela decisão é o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

"Na noite passada, Alexandre de Moraes ameaçou nosso representante legal no Brasil com prisão se não cumprirmos suas ordens de censura. Ele fez isso em uma ordem secreta, que compartilhamos aqui para expor suas ações", diz a empresa em uma publicação na própria rede social.

Moraes decidiu aumentar a multa e sinalizou que a plataforma pode ser acusada pelo crime de desobediência por não cumprir ordens judiciais no Brasil.

Em despacho desta semana, Moraes confirmou que o X tem R$ 300 mil em multas para pagar a Justiça. No entanto, por não ter fechado os perfis que haviam sido listados pelas autoridades, a multa passou de R$ 50 mil por dia para R$ 200 mil diários por perfil não bloqueado.

A empresa publicou na terça-feira, 13, a decisão do ministro que bloqueava a conta do senador Marcos do Val (Podemos-ES) e de outros perfis. A determinação, que era sigilosa, foi enviada à plataforma no último dia 8.

