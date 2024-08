Após novos ataques ao STF, Moraes suspende rede social e bloqueia até R$ 50 milhões de Marcos do Val

Cerca de três meses após ter o acesso ao seu perfil no Instagram reestabelecido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o senador Marcos do Val (Podemos-ES) teve novamente a conta na rede social suspensa pelo magistrado na noite desta segunda-feira.

Do Val também sofreu um bloqueio de um montante de até R$ 50 milhões em suas contas bancárias. Em postagens recentes, o parlamentar vinha realizando novos ataques à Corte e ao próprio ministro. Em uma das publicações, ele afirmou em um vídeo que “o cerco estava se fechando contra Moraes” e que iria acioná-lo em tribunais internacionais.

Pelo X, Do Val afirmou que as decisões são inconstitucionais e se caracterizam como “abuso de autoridade”.

“O que estamos vivenciando é uma flagrante contravenção e um desrespeito não apenas à minha pessoa, mas a todo o Senado Federal, que está sendo desmoralizado diante de uma medida arbitrária, que fere o princípio da dignidade humana e a própria essência da imunidade parlamentar”, escreveu o senador.

No texto, ele alega ainda que “o bloqueio da verba indenizatória, fundamental para o exercício das funções como senador da República, impede de realizar as atividades inerentes ao mandato, incluindo a locomoção para Brasília e o pagamento das despesas de gabinete, tanto na capital federal quanto na minha base regional”.

“Essa decisão, revestida de uma pena antecipada de caráter perpétuo, é absolutamente desproporcional e inconstitucional. A imposição de uma dívida de 50 milhões de reais é não apenas impossível de ser quitada, mas também representa uma afronta à minha dignidade, não apenas como parlamentar, mas como ser humano. Nem em dez gerações seria possível pagar esse valor!”, disse Do Val.

No ano passado, o STF determinou que as redes do parlamentar fossem suspensas quando ele foi alvo de um mandado de busca e apreensão cumprido pela Polícia Federal. Na ocasião, ele era suspeito de obstruir investigações sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

O fato ocorreu após Do Val relatar que teve uma reunião com o ex-deputado Daniel Silveira e o ex-presidente Jair Bolsonaro para discutir um suposto plano de golpe. O senador teria sido incitado a gravar um encontro com Moraes, a fim de tentar uma declaração comprometedora que pudesse impedir a posse do presidente Luís Inácio Lula da Silva.