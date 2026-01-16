Secretaria de Saúde do DF reorganiza escalas para garantir atendimento a Bolsonaro

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal está reorganizando as escalas dos profissionais de saúde da rede pública para garantir que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tenha atendimento médico 24 horas por dia na Papudinha, onde está preso desde quinta-feira, 15.

O Complexo Penitenciário da Papuda, onde fica o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha, possui uma unidade básica de saúde com equipe multidisciplinar para atender a todos os presos do local.

Mas as necessidades médicas do ex-presidente obrigaram a Secretaria de Saúde a reorganizar os horários dos médicos que atendem na Papudinha.

"Está sendo organizada uma escala de profissionais de saúde para garantir atendimento médico ao ex-presidente 24 horas por dia, todos os dias da semana. Considerando as necessidades específicas de saúde do ex-presidente, será assegurado suporte médico ininterrupto", afirmou a Secretaria de Saúde em nota enviada ao SBT News.

Além do atendimento ininterrupto, ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estarão à disposição de Jair Bolsonaro para o atendimento imediato de "eventuais intercorrências".

Os médicos particulares do ex-presidente, segundo determinou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), também podem ter acesso a ele 24 horas por dia, sem a necessidade de autorização judicial prévia.

Crise de soluços

O ex-presidente voltou a apresentar uma forte crise de soluços na primeira noite que passou na nova prisão, revelado pela coluna do âncora Leandro Magalhães, do SBT News.

Fontes relataram que ainda na Superintendência da Polícia Federal (PF), na quinta-feira, o Bolsonaro pediu que chamassem um médico.