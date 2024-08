Moraes acionou TSE fora do rito, diz jornal; Ministro diz que pedidos foram “regulares”

Uma reportagem publicada pelo jornal Folha de S.Paulo nesta terça-feira, 13, afirma que um auxiliar do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, pediu, de forma não oficial, a produção de relatórios de investigação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para embasar decisões durante a investigação dos inquérios das fake news e das milícias digitais.

No mesmo dia que o texto foi publicado, o gabinete do ministro de manifestou por meio de nota à imprensa, dizendo que "todos os procedimentos foram oficiais, regulares e estão devidamente documentados nos inquéritos e investigações em curso no STF, com integral participação da Procuradoria Geral da República".

Outro trecho da nota [veja íntegra no final do texto] justifica que "diversas determinações, requisições e solicitações foram feitas a inúmeros órgãos, inclusive ao Tribunal Superior Eleitoral, que, no exercício do poder de polícia, tem competência para a realização de relatórios sobre atividades ilícitas, como desinformação, discursos de ódio eleitoral, tentativa de golpe de Estado e atentado à Democracia e às Instituições".

O que mostra a reportagem

De acordo com a reportagem, o TSE, na época presidido por Moraes, foi usado como braço investigativo do gabinete do ministro na produção de relatórios que embasavam as decisões judiciais contra os investigados.

O jornal afirma que as mensagens revelam um fluxo fora do rito processual, envolvendo dois tribunais, com a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação (AEED), órgão do TSE. Nas mensagens divulgadas no texto, aparecem os nomes de Eduardo Tagliaferro, então responsável pela AEED, e o juiz Airton Vieira, auxiliar do gabinete de Moraes no STF.

Conversas citadas no texto

A reportagem cita como exemplo da "atuação informal" entre TSE e STF episódios envolvendo a produção de relatórios sobre postagens dos jornalistas Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo e do pastor André Valadão.

Em um dos diálogos divulgados pela reportagem, Vieira pede um complemento dos relatórios sobre Constantino, atendendo a um pedido do ministro do STF.