Vox: Lula tem 41,5% e Flávio Bolsonaro tem 32,1% em 1º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem a liderança em um cenário estimulado de primeiro turno, segundo o levantamento do Instituto Vox Brasil, divulgado nesta quarta-feira, 20.

De acordo com a pesquisa, Lula tem 41,5% das intenções de voto. O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece em segundo lugar, com 32,1%.

O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), está em terceiro lugar, com 5,9% das intenções de voto. Em quarto lugar está o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 4,1%.

Renan Santos (Missão) tem 1,5%. Augusto Cury (Avante), Cabo Daciolo (Mobilza) e Aldo Rebelo (DC) têm menos de 1% cada um.

O índice de eleitores indecisos ou que não quiseram responder, chega a 9,4%. Votos brancos e nulos somam 4,9%.

Rejeição e avaliação de governo

A pesquisa também analisou a rejeição dos pré-candidatos, medida pelo índice de eleitores que conhecem e não votariam de maneira alguma. Cada eleitor entrevistado pôde citar mais de um nome.

Neste marcador, Lula lidera com 52,8% de rejeição. Não muito atrás está Flávio Bolsonaro, com 49,2%. O terceiro candidato mais rejeitado é Romeu Zema, com 21,3%.

Caiado tem 17,7% de rejeição. Aldo Rebelo tem 16,9%. Daciolo aparece com 15,5%. Renan Santos tem 13,3% de rejeição, e Augusto Cury tem 11,5%.

O índice de não resposta é de 7,1%, e 2,5% dos entrevistados poderiam votar em todos os nomes.

Na avaliação do presidente Lula, 50,4% dos eleitores desaprovam sua gestão. Outros 46,1% aprovam, e 3,5% preferem não responder.

O instituto Vox Brasil ouviu 2100 brasileiros com mais de 16 anos entre os dias 17 e 19 de maio. A pesquisa tem 95% de confiança, com margem de erro de 2,15% para mais ou para menos. Os resultados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-02416/2026.