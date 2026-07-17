Real Time: Fernando Máximo tem 19% e lidera corrida ao Senado em Rondônia, com 2º vaga em aberto

O deputado federal Dr. Fernando Máximo (PL) lidera a corrida por uma das duas vagas de Rondônia no Senado, segundo levantamento da Real Time Big Data divulgado nesta quinta-feira, 16. No cenário consolidado de primeiro e segundo votos, o parlamentar registra 19% das intenções de voto.

Na sequência aparecem a deputada federal Silvia Cristina (PP), com 14%, o senador Confúcio Moura (MDB) e Bruno Bolsonaro Scheid (PL), ambos com 13%. Mariana Carvalho (Republicanos) registra 12%. Todos estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

Mais abaixo aparecem Acir Gurgacz (PDT), com 8%, Luís Fernando (PSD), com 4%, Luciana Oliveira (PT) e Nilton Souza (PSDB), ambos com 3%. Neidinha Suruí (PSB) e Anandreia Trovó (Psol) registram 1% cada.

Votos brancos e nulos somam 4%, enquanto 5% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

<span class="m-0 p-0 xl:text-pretty body-extra-large overflow-hidden py-3 text-colors-text dark:text-colors-background lg:py-4 [&_a]:text-colors-exame90 [&_a]:underline">﻿</span><span class="m-0 p-0 xl:text-pretty body-extra-large overflow-hidden py-3 text-colors-text dark:text-colors-background lg:py-4 [&_a]:text-colors-exame90 [&_a]:underline">﻿</span>

Primeiro e segundo voto

Em 2026, dois terços do Senado serão renovados. Portanto, os eleitores deverão votar em dois candidatos.

Nos dados separados de primeiro e segundo votos, Dr. Fernando Máximo amplia a vantagem no primeiro voto, alcançando 22% das intenções, contra 16% no segundo voto.

Silvia Cristina apresenta comportamento inverso: passa de 13% no primeiro voto para 16% no segundo, empatando com o líder nessa modalidade.

Confúcio Moura recua de 14% no primeiro voto para 11% no segundo. Já Bruno Bolsonaro Scheid cresce de 12% para 13%, mesmo percentual registrado por Mariana Carvalho, que sobe de 11% para 13% no segundo voto.

Acir Gurgacz varia de 8% para 7%, enquanto Luís Fernando mantém 4% nas duas opções de voto. Luciana Oliveira cai de 4% para 3%, e Nilton Souza permanece estável em 3%.

Neidinha Suruí registra 2% no primeiro voto e 1% no segundo, enquanto Anandreia Trovó mantém 1% em ambas as situações.

A pesquisa ouviu 1.600 eleitores entre os dias 14 e 15 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com 95% de confiança. Os resultados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código RO-04369/2026.