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Real Time: Fernando Máximo tem 19% e lidera corrida ao Senado em Rondônia, com 2º vaga em aberto

Silvia Cristina (PP), Confúcio Moura (MDB), Bruno Bolsonaro Scheid (PL), Mariana Carvalho (Republicanos) estão tecnicamente empatados em segundo lugar

Eleições 2026: Em 2026, os eleitores deverão votar em dois nomes para o Senado (Jefferson Rudy/Agência Senado)

Eleições 2026: Em 2026, os eleitores deverão votar em dois nomes para o Senado (Jefferson Rudy/Agência Senado)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 17 de julho de 2026 às 16h49.

O deputado federal Dr. Fernando Máximo (PL) lidera a corrida por uma das duas vagas de Rondônia no Senado, segundo levantamento da Real Time Big Data divulgado nesta quinta-feira, 16. No cenário consolidado de primeiro e segundo votos, o parlamentar registra 19% das intenções de voto.

Na sequência aparecem a deputada federal Silvia Cristina (PP), com 14%, o senador Confúcio Moura (MDB) e Bruno Bolsonaro Scheid (PL), ambos com 13%. Mariana Carvalho (Republicanos) registra 12%. Todos estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

Mais abaixo aparecem Acir Gurgacz (PDT), com 8%, Luís Fernando (PSD), com 4%, Luciana Oliveira (PT) e Nilton Souza (PSDB), ambos com 3%. Neidinha Suruí (PSB) e Anandreia Trovó (Psol) registram 1% cada.

Votos brancos e nulos somam 4%, enquanto 5% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

Primeiro e segundo voto

Em 2026, dois terços do Senado serão renovados. Portanto, os eleitores deverão votar em dois candidatos.

Nos dados separados de primeiro e segundo votos, Dr. Fernando Máximo amplia a vantagem no primeiro voto, alcançando 22% das intenções, contra 16% no segundo voto.

Silvia Cristina apresenta comportamento inverso: passa de 13% no primeiro voto para 16% no segundo, empatando com o líder nessa modalidade.

Confúcio Moura recua de 14% no primeiro voto para 11% no segundo. Já Bruno Bolsonaro Scheid cresce de 12% para 13%, mesmo percentual registrado por Mariana Carvalho, que sobe de 11% para 13% no segundo voto.

Acir Gurgacz varia de 8% para 7%, enquanto Luís Fernando mantém 4% nas duas opções de voto. Luciana Oliveira cai de 4% para 3%, e Nilton Souza permanece estável em 3%.

Neidinha Suruí registra 2% no primeiro voto e 1% no segundo, enquanto Anandreia Trovó mantém 1% em ambas as situações.

A pesquisa ouviu 1.600 eleitores entre os dias 14 e 15 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com 95% de confiança. Os resultados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código RO-04369/2026.

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