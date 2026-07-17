Real Time Big Data: Flávio Bolsonaro tem 58% e Lula, 25%, no 1º turno em Rondônia

O senador Flávio Bolsonaro (PL) lidera com folga a disputa presidencial no estado de Rondônia, segundo levantamento do instituto Real Time Big Data, divulgado nesta quinta-feira, 16.

Em um cenário de primeiro turno testado pela pesquisa, o senador registra 58%. Em segundo lugar está o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 25% das intenções de voto.

Ronaldo Caiado (PSD) aparece com 5%, seguido de Renan Santos (Missão), com 3%, e Romeu Zema (Novo), com 2%.

Joaquim Barbosa (DC), Augusto Cury (Avante) e Cabo Daciolo (Mobiliza) aparecem com 1% das intenções de voto cada, mesmo índice de Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Hertz Dias (PSTU) e Edmilson Costa (PCB) somados.

Votos brancos e nulos somam 2%, e 1% do eleitorado rondoniense não soube ou não quis responder.

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Segundo turno, rejeição e avaliação de governo

Em um cenário de segundo turno simulado, Flávio Bolsonaro aparece com 66% das intenções de voto, contra 24% do presidente Lula. Ao todo, 4% dos entrevistados votariam branco ou nulo, e 3% não soube responder.

O levantamento também testou o nível de rejeição dos pré-candidatos. Quem lidera este índice é Lula, com 65%. Cabo Daciolo aparece em segundo lugar, com 41%. Rui Costa Pimenta tem 34% de rejeição, e Joaquim Barbosa, 33%.

Caiado aparece com 30% de rejeição no estado. Flávio Bolsonaro e Romeu Zema têm 29% cada um. Renan Santos tem 26%, Augusto Cury, 24%, Hertz Dias, 22%, Edmilson Costa, 21%, Samara Martins, 19% de rejeição.

Segundo a pesquisa, 69% dos eleitores no estado não aprovam a gestão de Lula à frente do Executivo federal. Outros 26% aprovam e 5% não responderam.

Na questão qualitativa, 54% consideram o governo ruim ou péssimo, 22% julgam como ótimo ou bom, e 21% como regular.

A pesquisa ouviu 1.600 eleitores entre os dias 14 e 15 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com 95% de confiança. Os resultados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-05580/2026.