Ventania em SP: veja a situação de ônibus, trens e metrô nesta quarta

Fortes rajadas de vento atingem a capital paulista e a região metropolitana nesta quarta-feira, 10, com registros que passaram dos 98km/h em bairros da Zona Oeste de São Paulo.

O Inmet publicou um alerta laranja válido até 21h desta quarta-feira, com previsão de ventos entre 60 km/h e 100 km/h. O órgão alerta para risco de quedas de árvores, destelhamentos e danos em edificações e plantações.

A ventania acontece pela formação de um ciclone extratropical, resultado de uma área de baixa pressão atmosférica que avança desde o Sul do país. O fenômeno está se afastando para o oceano, mas ainda provoca instabilidades significativas no Sudeste.

A ventania, que acontece em um dia ensolarado com céu azul, transformou a cidade em um caos: já deixou mais de 2 milhões de pessoas sem energia, derrubou árvores, cancelou voos e provocou instabilidades no sistema de transporte público da cidade.

Qual status das linhas de metro, trens e ônibus?

Segundo o Diário do Metro, sistema que informa em tempo real a situação da operação dos trens e estações, todas as linhas estão em operação normal.

Já os trens da Linha 10-Turquesa e da Linha 11-Coral circularam com intervalos maiores entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Rio Grande da Serra devido a problemas técnicos no sistema de energia.

Na Linha 9-Esmeralda, uma interferência externa causada pelos fortes ventos na região de Santo Amaro resultaram em maiores intervalos entre os trens.

Devido à queda de uma árvore e de galhos no trecho da Linha 7-Rubi, em razão de ventos intensos na região metropolitana de São Paulo, a linha continua operando com velocidade reduzida desde às 13h23 desta quarta-feira, 10, entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Jaraguá.

Todas as linhas de ônibus da Grande São Paulo operam normalmente após o fim da greve da última terça-feira, 9.