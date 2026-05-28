Cláudio Castro comunica ao PL desistência da disputa ao Senado do Rio

O ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), comunicou ao Partido Liberal (PL) nesta quinta-feira, 28, a sua desistência de concorrer ao Senado Federal pelo estado fluminense.

A retirada da pré-candidatura acontece após Castro ser alvo de duas operações da Polícia Federal em menos de duas semanas.

O ex-chefe do executivo fluminense liderava as pesquisas na disputa por uma das vagas. Castro faria parte da chapa encabeçada por Douglas Ruas (PL), pré-candidato ao governo estadual.

Na terça-feira, o ex-governador foi alvo de busca e apreensão na operação que investiga aportes do Rioprevidência no Banco Master.

Segundo os investigadores, Castro era uma peça central do suposto esquema e tinha encontros com Daniel Vorcaro antes de investimentos do Rioprevidência no Master.

Em 15 de maio, o ex-governador foi alvo de mandados de busca na operação Sem Refino, que investiga um conglomerado do setor de combustíveis suspeito de usar empresas e estruturas financeiras para ocultar patrimônio, dissimular bens e enviar recursos ilegalmente ao exterior.

Castro deixou o governo do Rio de Janeiro antes de ser julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele foi condenado por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022 e está inelegível por 8 anos.