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Cláudio Castro comunica ao PL desistência da disputa ao Senado do Rio

A retirada da pré-candidatura acontece após Castro ser alvo de duas operações da Polícia Federal em menos de duas semanas

O governador de Minas Gerais, Cláudio Castro e o governador do Rio de Janeiro, Romeu Zema, concedem entrevista coletiva e falam sobre a aprovação, pelo Senado Federal, do Projeto de Lei Complementar 121/2024, que cria o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag). O texto segue para sanção do presidente da República. Foto: Andressa Anholete/Agência Senado (Andressa Anholete/Agência Senado)

O governador de Minas Gerais, Cláudio Castro e o governador do Rio de Janeiro, Romeu Zema, concedem entrevista coletiva e falam sobre a aprovação, pelo Senado Federal, do Projeto de Lei Complementar 121/2024, que cria o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag). O texto segue para sanção do presidente da República. Foto: Andressa Anholete/Agência Senado (Andressa Anholete/Agência Senado)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 28 de maio de 2026 às 16h42.

O ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), comunicou ao Partido Liberal (PL) nesta quinta-feira, 28, a sua desistência de concorrer ao Senado Federal pelo estado fluminense.

A retirada da pré-candidatura acontece após Castro ser alvo de duas operações da Polícia Federal em menos de duas semanas.

O ex-chefe do executivo fluminense liderava as pesquisas na disputa por uma das vagas. Castro faria parte da chapa encabeçada por Douglas Ruas (PL), pré-candidato ao governo estadual.

Na terça-feira, o ex-governador foi alvo de busca e apreensão na operação que investiga aportes do Rioprevidência no Banco Master.

Segundo os investigadores, Castro era uma peça central do suposto esquema e tinha encontros com Daniel Vorcaro antes de investimentos do Rioprevidência no Master. 

Em 15 de maio, o ex-governador foi alvo de mandados de busca na operação Sem Refino, que investiga um conglomerado do setor de combustíveis suspeito de usar empresas e estruturas financeiras para ocultar patrimônio, dissimular bens e enviar recursos ilegalmente ao exterior.

Castro deixou o governo do Rio de Janeiro antes de ser julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele foi condenado por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022 e está inelegível por 8 anos.

Acompanhe tudo sobre:Claudio-CastroRio de Janeiro

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