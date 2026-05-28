Datafolha: Raquel Lyra empata com João Campos no 1º turno para o governo de PE

A pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira, 28, mostra que a disputa pelo governo de Pernambuco alcançou equilíbrio entre a governadora Raquel Lyra (PSD) e o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB).

No cenário estimulado de primeiro turno, Lyra registra 48% das intenções de voto, enquanto Campos aparece com 43%. Como a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão em situação de empate técnico. Já Ivan Moraes (PSOL) soma 2%. Brancos e nulos representam 4% e os indecisos, 2%.

O instituto informou que esta é a primeira simulação de primeiro turno com apenas três pré-candidatos. Por isso, os números não foram comparados com levantamentos anteriores, que incluíam quatro nomes na disputa.

A pesquisa foi realizada presencialmente entre os dias 25 e 27 de maio de 2026. No total, 1.022 eleitores com 16 anos ou mais foram entrevistados em diferentes regiões de Pernambuco. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de três pontos percentuais. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob os números PE-07888/2026 e BR-04242/2026.

O perfil dos apoiadores de Raquel Lyra e João Campos

Segundo os dados do levantamento, Raquel Lyra apresenta desempenho mais forte entre homens do que entre mulheres, com 53% contra 44%. A governadora também registra índices maiores entre eleitores com maior escolaridade, com 57%, frente a 43% entre os menos instruídos. O apoio à gestora estadual também cresce entre os que reprovam o governo Lula, com 64%, entre os que aprovam a administração estadual, com 68%, e entre os eleitores que declaram intenção de voto em Flávio Bolsonaro para presidente, grupo em que atinge 69%.

Por outro lado, João Campos concentra índices mais altos entre mulheres, com 47%, contra 38% entre homens. O ex-prefeito também obtém desempenho superior entre eleitores menos instruídos, com 49%, diante de 32% entre os mais escolarizados. Entre quem possui renda familiar de até dois salários mínimos, o percentual chega a 46%, enquanto entre os que recebem mais de cinco salários mínimos cai para 24%.

O levantamento ainda aponta que Campos alcança 53% entre os que aprovam o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 77% entre os que desaprovam a gestão de Raquel Lyra e 55% entre os eleitores que pretendem votar em Lula na eleição presidencial.

Empate na taxa de rejeição

Na pesquisa de rejeição, Ivan Moraes aparece na liderança, com 59% dos entrevistados afirmando que não votariam nele de jeito nenhum no primeiro turno. Em seguida, Raquel Lyra e João Campos aparecem tecnicamente empatados nesse indicador, com 25% e 29%, respectivamente.

O levantamento também mostra que 2% dos entrevistados rejeitam todos os candidatos apresentados, outros 2% afirmam que votariam em qualquer um deles e 3% não responderam.

Entre os segmentos analisados, João Campos registra rejeição maior entre homens, com 35%, ante 24% entre mulheres. O índice também cresce entre os mais instruídos, alcançando 41%, contra 23% entre os menos escolarizados. Entre eleitores com renda superior a cinco salários mínimos, a rejeição ao ex-prefeito chega a 48%, enquanto no grupo com renda de até dois salários mínimos fica em 26%.

Campos ainda apresenta índices mais elevados entre os que desaprovam o governo Lula, com 50%, entre os que aprovam a administração Raquel Lyra, com 39%, e entre eleitores que pretendem votar na governadora na eleição estadual, grupo em que a rejeição alcança 54%.

No caso de Raquel Lyra, os maiores índices de rejeição aparecem entre os eleitores que desaprovam sua gestão, com 67%, e entre aqueles que declaram voto em João Campos para o governo estadual, segmento em que a taxa chega a 51%.

Possível cenário para o 2º turno

Na simulação de segundo turno, Raquel Lyra aparece à frente de João Campos. A governadora registra 51% das intenções de voto, contra 44% do ex-prefeito do Recife. Brancos e nulos representam 4%, enquanto 1% dos entrevistados se declarou indeciso.

Os maiores percentuais de vantagem de Lyra surgem entre homens, grupo em que registra 57%, contra 39% de Campos. A governadora também apresenta desempenho mais elevado entre eleitores de 25 a 34 anos, com 58%, entre os mais instruídos, com 63%, e entre os que possuem renda superior a cinco salários mínimos, faixa em que chega a 64%.

A atual governadora ainda amplia vantagem entre moradores do interior, com 53%, entre evangélicos, com 59%, entre os que desaprovam o governo Lula, com 69%, e entre os que aprovam sua administração estadual, grupo em que alcança 72%.

Entre os eleitores que pretendem votar em Flávio Bolsonaro para presidente, Raquel Lyra soma 73%, enquanto João Campos registra 23%.

Já João Campos apresenta seus melhores desempenhos entre os que aprovam o governo Lula, com 56%, frente a 42% de Lyra. O ex-prefeito também concentra apoio entre eleitores que desaprovam o governo estadual, com 85%, contra 8% da governadora, e entre os que pretendem votar em Lula para presidente, grupo em que registra 58%, ante 41% de Raquel Lyra.