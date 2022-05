Varíola dos macacos: Brasil tem dois casos suspeitos, diz Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde informou, nesta segunda-feira, 30, que monitora dois casos suspeitos de varíola dos macacos no Brasil. Um dos casos que está em investigação é no Ceará e o outro é em Santa Catarina. Um terceiro, que pode ser suspeito, também foi relatado no Rio Grande do Sul. Por enquanto, nenhum caso foi confirmado no país.

De acordo com o governo federal, os pacientes do Ceará e de Santa Catarina estão isolados e em recuperação, com constante monitoramento das equipes médicas e de vigilância em saúde. "A investigação dos casos está em andamento e será feita coleta para análise laboratorial", diz a pasta.

No caso do outro paciente gaúcho, ainda está sendo feita uma análise para identificar se ele é suspeito. "A reavaliação está sendo feita de acordo com os critérios de definição. Até o momento, não há confirmação do rumor como caso suspeito", informou o Ministério da Saúde.

Quais são os sintomas da varíola dos macacos?

Seus sintomas são semelhantes, em menor escala, aos observados no passado em pacientes de varíola. Febre, dor de cabeça, dores musculares e erupções na pele (lesões) que começam no rosto e se espalham para o resto do corpo, principalmente as mãos e os pés. Geralmente, a doença é leve, e os sintomas desaparecem sozinhos dentro de duas a três semanas, embora casos graves já tenham sido relatados.

Existe vacina para a varíola dos macacos?

Não existem tratamentos específicos ou vacinas contra a varíola dos macacos, mas a OMS ressalta que a vacina para a varíola tradicional, que foi erradicada com a campanha de imunização em 1980, é até 85% eficaz para prevenir casos da versão que se espalha hoje.

Quantos casos da varíola dos macacos foram confirmados?

A OMS registrou mais de 250 infecções confirmadas e suspeitas de varíola, com uma disseminação geográfica incomum para a doença que é endêmica em partes da África Ocidental e Central, mas rara em outros lugares. A maioria dos casos está na Europa, mas também há diagnósticos nos EUA, Canadá, Israel e Austrália. Na América Latina, há um caso suspeito que foi detectado na Argentina e está sob investigação.

(Com Agência O Globo)

