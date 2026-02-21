Vai chover nos bloquinhos? Veja previsão em SP, Rio e BH neste fim de semana

O fim de semana dos bloquinhos de Carnaval terá chuva moderada a forte em grande parte do Brasil, com risco de temporais isolados e acumulados elevados em áreas específicas, segundo previsão do portal Climatempo.

A previsão da meteorologista Lívia Caetano indica a atuação de cavado meteorológico, circulação de ventos em diferentes níveis da atmosfera, área de baixa pressão e influência da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que reforçam as instabilidades entre as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte.

No Sudeste, a chuva ganha força entre sábado, 21, e domingo, 22. Há alerta para temporais, especialmente no litoral e sul de São Paulo, além de áreas de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. O calor segue predominante, com momentos mais agradáveis no litoral e no sul paulista.

Em São Paulo (SP), o sábado terá sol entre nuvens pela manhã e pancadas moderadas a fortes à tarde na capital, com máxima de 29°C.

No litoral e no extremo sul do estado, há risco de temporais e volumes elevados. No domingo, a chuva ocorre desde cedo no litoral e sul, com risco de temporais, enquanto na capital as pancadas se distribuem entre manhã e tarde, com máxima de 27°C.

No Rio de Janeiro (RJ), o sábado começa com sol e registra chuva moderada a forte entre a tarde e a noite, com máxima de 33°C. No domingo, pancadas ao longo do dia e máxima de 31°C.

Já em Belo Horizonte (MG), a chance de chuva aumenta no sábado à tarde e à noite, com máxima de 28°C. No domingo, a capital mineira tem risco de temporais e máxima de 29°C.

Sul e Centro-Oeste também entram no radar de temporais

No Sul, a previsão indica chuva moderada a forte no Paraná e em Santa Catarina no sábado, com risco de temporais no leste e faixa litorânea do PR e no litoral norte catarinense. Há perigo de acumulados elevados próximos à costa paranaense.

No Rio Grande do Sul, o tempo fica mais firme na maior parte do estado, com aberturas de sol e temperaturas elevadas. Rajadas variam entre 40 e 50 km/h nos três estados.

No domingo, pancadas moderadas a fortes atingem o Paraná, o oeste de Santa Catarina e o noroeste gaúcho, com trovoadas. O risco de temporais se concentra novamente no litoral norte catarinense e na faixa litorânea do PR.

No Centro-Oeste, o sábado já começa com chuva no leste e centro de Mato Grosso e em áreas de Goiás. À tarde, as pancadas ganham intensidade na metade norte mato-grossense e em Goiás, com risco de temporais.

A baixa pressão no Paraguai favorece chuva moderada a forte em Mato Grosso do Sul. No domingo, a chuva se mantém frequente na região, com temporais isolados em MS.

Nordeste e Norte têm alerta para chuva forte

No Nordeste, a chuva atinge desde cedo a metade oeste, norte, interior e litoral da Bahia no sábado, incluindo Salvador, além de áreas do Piauí e Maranhão. A ZCIT mantém instabilidades no litoral norte da Região.

À tarde, há risco de temporais na Bahia, oeste de Pernambuco e metade sul do Maranhão e Piauí. No domingo, pancadas intensas persistem na metade oeste da Bahia, sul do Piauí e Maranhão, com temporais isolados.

Na Região Norte, as instabilidades atuam desde a manhã no Amazonas, sul e oeste do Pará, Tocantins, sul de Roraima e Acre.

No Amapá e no litoral do Pará, a ZCIT mantém pancadas. Ao longo do sábado, a chuva se intensifica, com risco de temporais no Tocantins, Amapá e interior do Amazonas. No domingo, a chuva moderada a forte se espalha por Amazonas, Tocantins, Pará e também avança sobre Rondônia.