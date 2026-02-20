Recife une Carnaval e Ano Novo Chinês em desfile no centro histórico

O Carnaval do Recife incorporou elementos do Ano Novo Chinês ao desfile realizado no dia 16 de fevereiro, no centro histórico da capital pernambucana. A coincidência de datas entre as duas celebrações motivou blocos locais a incluir referências à cultura chinesa na programação. A iniciativa ocorreu no contexto do “Ano Cultural China-Brasil” e reforçou a agenda de intercâmbio entre os dois países.

No bloco que encerrou a programação, os participantes usaram trajes dourados e conduziram um dragão cenográfico sobre a multidão. O grupo incluiu ainda apresentações de dança do leão, com figurinos nas cores vermelha e amarela. O líder do cortejo guiou o dragão ao segurar a chamada “pérola”, elemento simbólico da tradição chinesa.

Hugo Leonardo do Lyra Montalvão, presidente do Bloco Lírico Boêmios de Boa Vista, afirmou que a agremiação decidiu inserir referências chinesas para celebrar o Ano Novo Lunar. “As culturas brasileira e chinesa se encontram aqui, e esperamos que este espetáculo promova uma maior compreensão mútua entre Brasil e China”, declarou.

Durante o anúncio de um dos blocos, o apresentador desejou feliz Ano Novo Chinês ao público. Em seguida, dançarinas executaram passos de frevo ao som da orquestra. Depois, dois leões cenográficos circularam entre os participantes e realizaram reverências diante da plateia.

A moradora Mayara Pereira acompanhou a apresentação e gravou a cena com o celular. “Nunca imaginei que as culturas do Brasil e da China pudessem combinar”, afirmou.

Fábio Cruz do Nascimento Silva, responsável pela dança do dragão, pratica kung fu e participou da coreografia. Segundo ele, a receptividade do público demonstrou interesse pela cultura chinesa. “O Ano Novo Chinês é um momento de renovação. O Carnaval também reúne as pessoas para celebrar”, disse.

O intercâmbio cultural entre Brasil e China já possui iniciativas formais no Recife. Em 2022, a cidade aprovou lei que incluiu o Ano Novo Chinês no calendário oficial de datas comemorativas. De acordo com Lu Gongrong, presidente da Associação Chinesa de Recife, a coincidência das festividades em 2026 ampliou a visibilidade das ações culturais. “Esse tipo de intercâmbio permite que mais brasileiros conheçam a cultura chinesa”, afirmou.