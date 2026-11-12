Com R$ 100 milhões, fábrica de doces no RS amplia espaço para produzir 300 toneladas por dia

LAJEADO (RS) - No interior do Rio Grande do Sul, um novo pavilhão de 5.000 metros quadrados vai abrir espaço para que a Docile, de Lajeado, produza mais doces. A construção será usada para armazenagem e permitirá liberar áreas da fábrica hoje ocupadas por estoques para instalar equipamentos. É uma mudança de endereço dentro da própria operação, com efeito sobre a capacidade de produção: o plano é passar de 200 para 300 toneladas por dia.

A expansão integra um ciclo de R$ 100 milhões em investimentos recentes da fabricante de balas, marshmallows e pastilhas. Para 2027, estão previstos outros R$ 60 milhões, destinados a automação, equipamentos e melhorias na operação. A empresa prepara a estrutura para crescer tanto nas gôndolas brasileiras quanto no exterior, responsável por uma fatia de 30% a 35% de seu faturamento.

O desafio é fazer a presença da marca acompanhar o tamanho que a indústria alcançou. São Paulo já se equipara ao Rio Grande do Sul em vendas da Docile, mas, para Ricardo Heineck, presidente da companhia, oferece um potencial de expansão muito maior.

“Todo mundo que chega à Docile se surpreende com o tamanho da fábrica. Isso é um sinal claro de que, no mercado, ainda existe uma visão menor do que realmente somos”, afirma Heineck, que recebeu a EXAME na unidade de Lajeado.

Ricardo Heineck, presidente da Docile: empresa prevê mais R$ 60 milhões em investimentos para 2027 (Docile/Divulgação)

O movimento acontece em um ano de crescimento abaixo do planejado. A projeção atual é encerrar 2026 com avanço de 10% no faturamento. A empresa mantém os investimentos, mas estendeu o prazo para atingir R$ 1 bilhão em receita, antes previsto para este ano.

Como um novo depósito permite fabricar mais doces

Quando a Docile se instalou no atual endereço em Lajeado, a estrutura tinha cerca de 3.000 metros quadrados. Com o novo pavilhão, chega a 42.000 metros quadrados. Somada à fábrica de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, a área construída alcança aproximadamente 48.000 metros quadrados.

A ampliação resolve uma necessidade criada pela chegada de máquinas. Para acomodar novas linhas, a empresa precisa deslocar parte da armazenagem para outro espaço. O depósito, portanto, faz parte do aumento de 50% da capacidade produtiva.

Os equipamentos vêm principalmente da Europa, de fornecedores de países como Alemanha e Holanda. A escolha das máquinas está ligada à estratégia de fabricar produtos com características que ajudem a diferenciar a Docile nas gôndolas.

Heineck situa em 2009 o início de uma mudança nesse sentido, com investimentos em tecnologias que permitiram ampliar as possibilidades de formatos, texturas e combinações de ingredientes.

“Passamos a ter diferenciais importantes e conseguimos colocar em prática a nossa estratégia de diferenciação”, diz.

A etapa seguinte será fazer a estrutura ampliada funcionar com mais eficiência. Os R$ 60 milhões previstos para 2027 contemplam melhorias de final de linha, automação, maquinário e equipamentos. O trabalho também envolve reorganizar o layout industrial e instalar as máquinas que chegam.

Além das duas fábricas, a operação conta com um centro de distribuição em Extrema, em Minas Gerais. Ao todo, são três pontos de distribuição, incluindo os instalados nas unidades industriais. A companhia reúne cerca de 1.700 funcionários, considerando também o escritório em São Paulo.

“O Brasil é praticamente um continente. Chegar rapidamente ao cliente, no tempo certo e com a qualidade que ele exige, é um grande desafio”, afirma Heineck.

Onde a Docile quer ganhar mercado

A fabricante tem 185 itens no portfólio destinado ao mercado interno e mais de 600 voltados ao exterior. A variedade exige acompanhar tendências e desenvolver lançamentos, mas também encontrar espaço para esses produtos no varejo.

No Brasil, a estratégia passa por ampliar o número de pontos de venda e tornar a marca mais conhecida fora de sua região de origem. A comparação entre São Paulo e Rio Grande do Sul ajuda a dimensionar essa oportunidade: os dois estados têm peso semelhante nas vendas da empresa, apesar da diferença de tamanho entre seus mercados consumidores.

Para avançar, a Docile combina ações nas lojas, degustações e comunicação. A aposta é que o consumidor experimente o produto e volte a comprá-lo.

“A embalagem desperta uma expectativa positiva. Quando a pessoa experimenta o produto, ele precisa confirmar essa expectativa”, diz Heineck.

As parcerias com outras marcas também fazem parte desse esforço. Uma colaboração com a Panvel levou o nome Docile a produtos da rede de farmácias, ampliando sua exposição para além das embalagens de doces. A empresa também renovou por mais dois anos o patrocínio à skatista Rayssa Leal.

No exterior, a diferenciação permite disputar espaço até em mercados que têm uma indústria própria de guloseimas. É o caso da China, para onde a Docile vende uma bala de gelatina coberta por pequenas esferas açucaradas.

“O que estamos exportando para lá é um produto que eles normalmente não produzem”, afirma Heineck.

A busca por novidades envolve visitas a fornecedores, mercados e feiras internacionais. A intenção é transformar o investimento industrial em produtos que sustentem a expansão comercial.

Produção de doces: expansão prepara salto de 200 para 300 toneladas por dia (Docile/Divulgação)

Por que o primeiro bilhão ficou para depois

Em 2025, a EXAME mostrou os planos da Docile para alcançar R$ 1 bilhão em faturamento em 2026. Agora, Heineck trabalha com a possibilidade de atingir esse patamar em 2027 ou 2028. Parte da expectativa dependia do avanço das exportações, que encontrou um obstáculo nas tarifas americanas.

O executivo relata que a tributação dos produtos vendidos aos Estados Unidos saltou de 5,6% para 55,6% durante o tarifaço. A mudança reduziu a competitividade da fabricante em um de seus principais destinos internacionais e comprometeu parte do crescimento esperado.

“O nosso desafio do bilhão também estava ligado à exportação. Ficou difícil sermos competitivos nos Estados Unidos”, diz Heineck.

A companhia começou o ano trabalhando com uma meta de crescimento de 17% a 18%. A projeção atual de alta de 10% no faturamento fica abaixo dessa ambição. Em volume vendido, o avanço acumulado de janeiro a setembro foi de 11,5%.

O custo do crédito também pesa nas decisões. Heineck afirma que a empresa prefere preservar o controle do endividamento a acelerar a operação para cumprir uma meta de receita.

“Vamos chegar a R$ 1 bilhão, mas de forma mais segura. Com os custos atuais de captação, fica difícil rentabilizar a operação”, afirma.

A execução desse plano ocorre sob uma nova divisão de funções entre os irmãos fundadores. Desde março de 2025, Ricardo ocupa a presidência executiva. Alexandre assumiu a presidência do conselho de administração, enquanto Fernando passou a integrar o colegiado.

Com mais espaço e equipamentos, a Docile prepara a capacidade para os próximos anos. Converter essa estrutura em faturamento dependerá de ampliar a distribuição no Brasil, conquistar consumidores e preservar a competitividade das exportações.

“Continuamos acreditando no nosso potencial e no mercado. Vamos continuar investindo”, diz Heineck.