O que é a gripe K?

A chamada gripe K é um "filhote" do vírus influenza A (H3N2), identificado oficialmente como J.2.4.1. Trata-se de uma variação genética esperada dentro do processo evolutivo do vírus da gripe, sem caracterizar um novo tipo de influenza. O subtipo passou a ser monitorado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) após a identificação de um crescimento mais acelerado em alguns países.

Apesar do aumento, a OMS informa que os casos seguem dentro do esperado para a estação. Em algumas regiões, no entanto, a circulação teve início mais cedo do que o habitual.

O vírus influenza é dividido em quatro tipos: A, B, C e D. Entre eles, os tipos A e B são os responsáveis pelas epidemias sazonais. No caso da influenza A, há diversos subtipos, definidos pelas combinações das proteínas H e N, como ocorre com o A(H3N2).

Essas variações genéticas fazem parte da evolução natural do vírus e explicam a necessidade de atualização anual das vacinas contra a gripe.

Em quais países a gripe K foi identificada?

Dados da plataforma GISAID, usada por pesquisadores do mundo inteiro, indicam crescimento do tipo K. A OMS o detectou em mais de 34 países nos últimos seis meses.

O aumento foi observado principalmente na Europa, em países da Ásia e na Oceania, como Austrália e Nova Zelândia. Estados Unidos e Canadá também registram crescimento gradual. Até o momento, não há circulação semelhante na América do Sul.

Há maior risco de complicações com essa cepa?

As autoridades de saúde afirmam que não há evidências de maior gravidade. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), não foram observadas mudanças relevantes em internações, casos graves ou óbitos.

Especialistas destacam que o subtipo H3N2 costuma causar quadros mais intensos em idosos. Ainda assim, os sintomas permanecem semelhantes aos da gripe comum.

Quais são os sintomas da gripe K?

Até agora, não foram identificados sintomas específicos da variante K. O quadro clínico é o mesmo do influenza sazonal. Entre os principais sinais estão:

Febre

Dor de garganta

Tosse

Dor no corpo

Fadiga

Mal-estar

Secreção nasal

Em alguns casos, podem ocorrer sintomas gastrointestinais, como diarreia e vômito.

A vacina protege contra a gripe K?

Dados preliminares indicam que a vacina contra a gripe continua protegendo contra formas graves da doença. A OMS afirma que, mesmo com diferenças genéticas, a imunização segue eficaz como medida de saúde pública.

Estimativas mostram eficácia entre 70% e 75% na prevenção de hospitalizações em crianças. Entre adultos, a proteção varia entre 30% e 40%. Vacinas com cepas atualizadas já estão em produção para o Hemisfério Sul.

Quais são as recomendações

A OMS recomenda que os países mantenham a vigilância ativa sobre o vírus. Para a população, a principal orientação é manter a vacinação em dia, especialmente entre grupos mais vulneráveis.

Trata-se de monitoramento preventivo de uma variante do vírus influenza já conhecido.