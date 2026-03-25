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Surto de H1N1? Veja o que os números dizem

Até março desde ano, foram registrados 7.523 casos de influenza em todo território brasileiro

Escola particular em Maceió suspendeu as aulas presenciais das turmas do 9° ano após confirmação de casos positivos da doença (Karoly Arvai / Reuters)

Escola particular em Maceió suspendeu as aulas presenciais das turmas do 9° ano após confirmação de casos positivos da doença (Karoly Arvai / Reuters)

Gabriela Pessanha

Publicado em 25 de março de 2026 às 10h48.

O Colégio Maria Montessori suspendeu as aulas presenciais das turmas do 9° até esta quarta-feira, 25. A escola de Maceió (AL) optou pelo modelo a distância para evitar a contaminação pelo vírus H1N1.

Em nota, a instituição não divulgou o número de casos registrados.  As instruções sobre os dias de ensino a distância foram enviadas na segunda-feira, 23.

Dados da Fundação Fiocruz sobre o H1N1, também chamado de Influenza A, mostram que até março foram 7.523 casos associados à Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

Casos de Influenza A no Brasil

O Boletim InfoGripe, do Sistema Único de Saúde (SUS) é uma ferramenta utilizada para monitorar casos e vítimas da SRAG. Os dados dividem os infectados de acordo com o vírus contraído.

Até o momento, os casos positivos se dividem em:
  • 41,9% associados ao rinovírus;
  • 21,8% associados à influenza A;
  • 14,7% associados ao Sars-CoV-2 (Covid-19);
  • 13,4% associados ao VSR;
  • 1,5% associados à influenza B.

Cidades mais vulneráveis aos vírus

A Fiocruz mostrou também que 18 das 27 capitais estão em estado de alerta para risco ou alto risco de contaminação com a doença.

Veja a lista.
  • Aracaju (SE);
  • Belo Horizonte (MG);
  • Brasília (DF);
  • Boa Vista (RR);
  • Campo Grande (MS);
  • Cuiabá (MT);
  • Fortaleza (CE);
  • Goiânia (GO);
  • João Pessoa (PB);
  • Macapá (AP);
  • Maceió (AL);
  • Manaus (AM);
  • Natal (RN);
  • Porto Velho (RO);
  • Recife (PE);
  • Rio de Janeiro (RJ);
  • Salvador (BA);
  • São Luís (MA).

Vacinação contra a doença

A melhor forma de prevenir o H1N1 é através da vacinação. O Dia D para vacinação será neste sábado, 28. Crianças, gestantes e idosos com mais de 60 anos compõem o grupo prioritário para imunização.

Saiba outras formas de evitar o contágio.
  • Higienizar as mãos;
  • Utilizar máscara em casos de pessoas sintomáticas;
  • Manter os ambientes ventilados;
  • Intensificar a limpeza dos espaços;
  • Ficar atento a possíveis sintomas;
  • Buscar atendimento clínico, se necessário.

Quais os sintomas do H1N1?

Via de regra, o H1N1 se manifesta como uma gripe forte, mas que pode se intensificar devido à capacidade do vírus de atingir as células.

Confira os principais sintomas. 
  • Febre;
  • Dor de garganta, tosse e coriza;
  • Dor no corpo e na cabeça;
  • Mal-estar geral e calafrios;
  • Fadiga;
  • Irritação nos olhos;
  • Vômitos e diarreia, mais comum em crianças.

Falta de ar, tontura e fraqueza muscular são indicativos de avanço da doença e da necessidade de procurar atendimento médico.

Acompanhe tudo sobre:H1N1

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