Surto de H1N1? Veja o que os números dizem

Escola particular em Maceió suspendeu as aulas presenciais das turmas do 9° ano após confirmação de casos positivos da doença (Karoly Arvai / Reuters)
Publicado em 25 de março de 2026 às 10h48.
O Colégio Maria Montessori suspendeu as aulas presenciais das turmas do 9° até esta quarta-feira, 25. A escola de Maceió (AL) optou pelo modelo a distância para evitar a contaminação pelo vírus H1N1.
Em nota, a instituição não divulgou o número de casos registrados. As instruções sobre os dias de ensino a distância foram enviadas na segunda-feira, 23.
Dados da Fundação Fiocruz sobre o H1N1, também chamado de Influenza A, mostram que até março foram 7.523 casos associados à Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).
O Boletim InfoGripe, do Sistema Único de Saúde (SUS) é uma ferramenta utilizada para monitorar casos e vítimas da SRAG. Os dados dividem os infectados de acordo com o vírus contraído.Até o momento, os casos positivos se dividem em:
A Fiocruz mostrou também que 18 das 27 capitais estão em estado de alerta para risco ou alto risco de contaminação com a doença.Veja a lista.
A melhor forma de prevenir o H1N1 é através da vacinação. O Dia D para vacinação será neste sábado, 28. Crianças, gestantes e idosos com mais de 60 anos compõem o grupo prioritário para imunização.Saiba outras formas de evitar o contágio.
Via de regra, o H1N1 se manifesta como uma gripe forte, mas que pode se intensificar devido à capacidade do vírus de atingir as células.Confira os principais sintomas.
Falta de ar, tontura e fraqueza muscular são indicativos de avanço da doença e da necessidade de procurar atendimento médico.