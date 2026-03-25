Surto de H1N1? Veja o que os números dizem

O Colégio Maria Montessori suspendeu as aulas presenciais das turmas do 9° até esta quarta-feira, 25. A escola de Maceió (AL) optou pelo modelo a distância para evitar a contaminação pelo vírus H1N1.

Em nota, a instituição não divulgou o número de casos registrados. As instruções sobre os dias de ensino a distância foram enviadas na segunda-feira, 23.

Dados da Fundação Fiocruz sobre o H1N1, também chamado de Influenza A, mostram que até março foram 7.523 casos associados à Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

Casos de Influenza A no Brasil

O Boletim InfoGripe, do Sistema Único de Saúde (SUS) é uma ferramenta utilizada para monitorar casos e vítimas da SRAG. Os dados dividem os infectados de acordo com o vírus contraído.

Até o momento, os casos positivos se dividem em:

41,9% associados ao rinovírus;

21,8% associados à influenza A;

14,7% associados ao Sars-CoV-2 (Covid-19);

13,4% associados ao VSR;

1,5% associados à influenza B.

Cidades mais vulneráveis aos vírus

A Fiocruz mostrou também que 18 das 27 capitais estão em estado de alerta para risco ou alto risco de contaminação com a doença.

Veja a lista.

Aracaju (SE);

Belo Horizonte (MG);

Brasília (DF);

Boa Vista (RR);

Campo Grande (MS);

Cuiabá (MT);

Fortaleza (CE);

Goiânia (GO);

João Pessoa (PB);

Macapá (AP);

Maceió (AL);

Manaus (AM);

Natal (RN);

Porto Velho (RO);

Recife (PE);

Rio de Janeiro (RJ);

Salvador (BA);

São Luís (MA).

Vacinação contra a doença

A melhor forma de prevenir o H1N1 é através da vacinação. O Dia D para vacinação será neste sábado, 28. Crianças, gestantes e idosos com mais de 60 anos compõem o grupo prioritário para imunização.

Saiba outras formas de evitar o contágio.

Higienizar as mãos;

Utilizar máscara em casos de pessoas sintomáticas;

Manter os ambientes ventilados;

Intensificar a limpeza dos espaços;

Ficar atento a possíveis sintomas;

Buscar atendimento clínico, se necessário.

Quais os sintomas do H1N1?

Via de regra, o H1N1 se manifesta como uma gripe forte, mas que pode se intensificar devido à capacidade do vírus de atingir as células.

Confira os principais sintomas.

Febre;

Dor de garganta, tosse e coriza;

Dor no corpo e na cabeça;

Mal-estar geral e calafrios;

Fadiga;

Irritação nos olhos;

Vômitos e diarreia, mais comum em crianças.

Falta de ar, tontura e fraqueza muscular são indicativos de avanço da doença e da necessidade de procurar atendimento médico.