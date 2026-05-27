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Real Time Big Data: Azevêdo e Veneziano lideram corrida ao Senado na Paraíba

Atualmente, as cadeiras do estado no Senado são ocupadas por Veneziano, que tenta a reeleição, Daniella Ribeiro e Efraim Filho

Eleições 2026: Este ano, os paraibanos irão escolher dois senadores (Marcos Oliveira/Agência Senado)

Eleições 2026: Este ano, os paraibanos irão escolher dois senadores (Marcos Oliveira/Agência Senado)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 27 de maio de 2026 às 14h01.

O ex-governador João Azevêdo (PSB) lidera a disputa por uma das duas vagas da Paraíba no Senado, segundo levantamento da Real Time Big Data divulgado nesta quarta-feira, 27. No cenário consolidado de primeiro e segundo votos, ele aparece com 32% das intenções de voto.

Na sequência, Veneziano (MDB) registra 25%, enquanto Marcelo Queiroga (PL) aparece com 13%. Nabor Wanderley (Republicanos) soma 9%.

O Major Fábio (Novo) registra 3%, seguido por André Gadelha (MDB), com 2%. Avenzoar Arruda (Psol) e Rinaldo Júnior (DC) têm 1% cada.

Os votos nulos e brancos somam 5%, enquanto 9% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder.

Atualmente, as cadeiras do estado no Senado são ocupadas por Veneziano, que tenta a reeleição, Daniella Ribeiro (PP) e Efraim Filho (PL), este último que permanece no cargo até 2031.

O levantamento ouviu 1.600 eleitores paraibanos entre os dias 25 e 26 de maio. As respostas têm margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código PB-03748/2026.

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